بينهم يحيى الغساني.. 10 نجوم تألقوا في كأس العرب



شهدت كأس العرب المقامة حالياً في قطر تسجيل العديد من الأرقام القياسية التي تعزز مكانة البطولة على الساحة الكروية عربياً وعالمياً، كما سجلت النسخة الحالية تألق العديد من اللاعبين الذي أسهموا في وصول منتخباتهم إلى ربع النهائي، وسنسلط الضوء في التقرير التالي على أبرز 10 نجوم كان لهم دور مؤثر في فرقهم:



علي علوان (الأردن)



فرض الأردني علي علوان نفسه في قائمة أبرز النجوم الذين تألقوا في كأس العرب، بتصدره هدافي الدور الأول بـ3 أهداف، وخطف الأضواء حتى الآن، هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدفاً في كل جولة، جاءت أهدافه الثلاثة من 3 ركلات جزاء لكنه يبقى النجم الأكثر تأثيراً في تشكيلة النشامى.



رضوان بركان (الجزائر)



تألق أكثر من لاعب في تشكيلة منتخب الجزائر مثل عادل بولبينة، وياسين البراهيمي والمدافع أشرف عبادة لكن رضوان بركان كان الأكثر تأثيراً بتسجيله ثنائية ومساهمته ب3 تمريرات حاسمة.



سالم الدوسري (السعودية)



أظهر الدوسري مهاراته المميزة في المراوغة والتمرير والسرعة الخاطفة في كأس العرب. كلما احتاج منتخب الصقور الخضراء إلى لاعب لرفع وتيرة اللعب أو خلق الفرص، كان يلجأ، كعادته، إلى هذا الجناح المخضرم.



على الرغم من إراحته في المباراة الأخيرة، بعد تأهل الفريق بالفعل إلى الأدوار الإقصائية، إلا أن عودته بتمريرتين حاسمتين في المباراة الافتتاحية، ثم تمريرتين حاسمتين وهدف في المباراة الثانية، تجعله لاعباً لا غنى عنه في هذه القائمة.



عمر خريبين (سوريا)



يتمتع بخبرة واسعة وصاحب القدم الساحرة، لمعروف بمهاراته الاستثنائية، مراوغاته الخيالية، تمريراته المبدعة، يعتبر أحد أمهر وأمتع لاعبي كرة القدم في تاريخ «نسور قاسيون»، لا يزال يشكل تهديداً هجومياً فتاكاً للمنتخب السوري الذي يقدم أداءً استثنائياً، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة هذا العام. كانت الركلة الحرة المتقنة التي سجلها و منحت فريقه الفوز في المباراة الافتتاحية ضد تونس، هدفاً رائعاً. وبعد ثلاثة أيام، تمكن من تسجيل هدف أروع لينقذ نقطة ثمينة أمام قطر بتسديدة صاروخية من مسافة 25 ياردة استقرت في الزاوية العليا للمرمى.



كريم البركاوي (المغرب)



أحد اللاعبين الذين أتيحت لهم فرصة إثبات جدارتهم في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في المنتخب المغربي،. يتميز هذا المهاجم متعدد المراكز بالقوة والسرعة والقدرة التهديفية العالية، وغالباً ما يوظف في مركز الوسط مع ناديه، لكنه وجد مكانه الأمثل على الجناح الأيمن في تشكيلة المنتخب المغربي 4-2-3-1 في كأس العرب. بتسجيله هدفين في مباراتي منتخب بلاده الأولى والثالثة، قدم أيضاً إضافة قيّمة لمنتخب أسود الأطلس الذي تأهل إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي



حامد حمدان (فلسطين)



كان المنتخب الفلسطيني من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن، حيث حجز مقعده في ربع النهائي لأول مرة. يتميز الفريق الفلسطيني بتكتيكاته المحكمة وأدائه الفني المتين، فضلاً عن روح الفريق العالية وتماسكه الرائع، مما جعله فعالاً دفاعياً وهجومياً على حد سواء.



يعد حامد حمدان، اللاعب متعدد المراكز، حلقة الوصل في وسط الملعب، حيث يتناوب بين مركز المهاجم الصريح ومركز الهجوم في خطة 4-2-3-1. يتمتع بحضور دفاعي قوي، فضلاً عن قدرته على التقدم للأمام والمساهمة في الثلث الهجومي الأخير، وقد سجّل هدفاً رائعاً من مسافة بعيدة ضد تونس.



محمد كنو (السعودية)



قدم محمد كنو لاعب خط وسط المنتخب السعودي أوراق اعتماده كأحد أفضل لاعبي الوسط في كأس العرب، وعزز مستوياته القوية بتسجيل هدفين في دور المجموعات ليسهم بشكل كبير في تأهل «الأخضر» إلى ربع النهائي، يمتلك مهارات عالية ويتميز بقدم قوية ويجيد التسديد من مسافات بعيدة.



مهند علي ( العراق)



يقدم لاعب المنتخب العراقي مهند علي «ميمي»، مستويات جيدة في كأس العرب ولعب دوراً مؤثراً في وصول «أسود الرافدين» إلى ربع النهائي، ورغم خروجه مصاباً في المباراة الأخيرة أمام الجزائر إلا أنه أحد أفضل لاعبي أسود الرافدين في الدور الأول.



يحيى الغساني ( الإمارات)



لم يظهر كثيراً في تشكيل الأبيض إلا أن مشاركته أساسياً في المباراة الأخيرة أمام مصر كانت حاسمة في وصول الأبيض إلى ربع النهائي بفضل الثنائية التي سجلها والتي وضعته ضمن قائمة سباق أفضل الهدافين.



يزن النعيمات ( الأردن)



يُصنف يزن النعيمات كأحد أبرز نجوم المنتخب الأردني، وقد برز بشكل لافت في كأس العرب في الجولتين الأولى والثانية، ليكون أحد أهم أسباب وصول منتخب «النشامى» إلى ربع النهائي، سجل هدف فوز الأردن على المنتخب الإماراتي 2-1 في الجولة الأولى من كأس العرب.