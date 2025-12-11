خيمينيز والغساني وبوفتيني في التشكيلة المثالية لكأس العرب

دبي – إيهاب زهدي

تواجد لاعبا منتخب الإمارات نيكولاس خيمينيز ويحيى الغساني، في التشكيلة المثالية المختارة من قبل موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، لدور المجموعات في بطولة كأس العرب في قطر، بعد حصول خيمينيز على تقييم 7.80 نقطة، والغساني على 7.50 نقطة.

كما تواجد في التشكيلة، المغربي سفيان بوفتيني مدافع الوصل، بحصوله على تقييم 7.67 نقطة، وتواجد كذلك الثنائي السعودي سالم الدوسري ومحمد كنو، ضمن أفضل 11 لاعبًا في المرحلة الأولى من البطولة، والثلاثي الأردني أحمد حمادة وعلي نعيمات وبهاء الروسان، ومعهم المصري أكرم توفيق، والجزائري رضوان بركان، والتونسي ياسين مرياح.

وجاءت تشكيلة سوفاسكور المثالية لدور المجموعات:

حراسة المرمى: أحمد حمادة (فلسطين)

خط الدفاع: بهاء عبد الرحمن الروسان (الأردن) – ياسين مرياح (تونس) – سفيان بوفتيني (المغرب)

خط الوسط: محمد كنو (السعودية) – نيكولاس خيمينيز (الإمارات) – سالم الدوسري (السعودية) – يحيى الغساني (الإمارات) – أكرم توفيق (مصر).

خط الهجوم: رضوان بركان (الجزائر) – علي نعيمات (الأردن).