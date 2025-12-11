راشد بن حمدان: الأبواب مفتوحة للأفكار والمبادرات لتطوير نادي النصر وتعزيز مكانته

البيان

عقد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، لقاء موسعاً مع أعضاء مجلس الشرف في النادي، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو مجلس الشرف، ومعالي مطر الطاير، عضو مجلس الشرف ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وأعضاء مجلس الشرف، ومجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية لمجلس الشرف، وذلك في إطار حرصه على ترسيخ دور مجلس الشرف في دعم مسيرة النادي، وتعزيز منظومته الرياضية والتنظيمية.

ورحب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء بالحضور، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، واستذكر الدور الكبير للمغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي سخر دعمه وإمكاناته لترسيخ مكانة نادي النصر، وتعزيز حضوره في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك تطوير منظومة عمل مؤسسية للنادي، مؤكداً أن هذا النهج يمثل أساساً راسخاً لمواصلة المسيرة لتعزيز مكانة النادي وريادته.

وقال: «النادي ناديكم، وأبواب الأفكار والمبادرات مهما كان حجمها مفتوحة أمام أعضاء مجلس الشرف، للمساهمة في تطوير النادي، وتعزيز مكانته في الوسط الرياضي».

وأكد الشيخ راشد بن حمدان أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لتعزيز موقع نادي النصر في الساحة الرياضية، والعمل وفق رؤية واضحة، ترتكز على الحوكمة، وترسيخ العمل المؤسسي واستدامة تطوير الأداء الرياضي، بما يحقق طموحات جماهير النادي، ويعزز حضوره التاريخي.



التطوير والاستثمار

وجرى خلال اللقاء استعراض المخطط العام لتطوير أراضي النادي والمشاريع الاستثمارية المستقبلية، التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية، واستدامة الدعم المقدم للفرق الرياضية وبرامج تطوير المواهب، وأكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أهمية المشاريع الاستثمارية في توفير مصادر تمويل طويلة الأمد، تسهم في تمكين النادي من تحقيق خططه الطموحة، والارتقاء بمؤشراته الفنية والإدارية.

التنظيم المؤسسي

وأكد معالي مطر الطاير، عضو مجلس الشرف، رئيس اللجنة التنفيذية، أن النادي يمتلك إرثاً مؤسسياً قوياً كان - وما زال - ركيزة أساسية في مسيرته، وشكل على مدى سنوات طويلة أساساً قوياً لتطوير الرياضة في دبي.

وقال معاليه: «التحديات التنظيمية التي واجهتها الرياضة في دبي خلال العقدين الماضيين شكلت دافعاً رئيساً، لتطوير منظومة الإدارة الرياضية، مشيراً إلى أن نادي النصر كان من أوائل الأندية، التي تبنت تنظيماً إدارياً متقدماً يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، لأنه يمثل أحد أسرار النجاح، والقدرة على المنافسة».

وأضاف الطاير: «مجلس الشرف يضم نخبة من القيادات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والرياضية، الأمر الذي يعزز من قدرته على تقديم رؤية متكاملة، تدعم جهود التطوير، مؤكداً أن النادي يتمتع بسجل حافل في الأداء المالي والإداري، وهيكل حوكمة راسخ، أسهم في تعزيز استدامته وكفاءته التشغيلية».



مداخلات المجلس

شهد اللقاء مجموعة من المداخلات، عبر خلالها أعضاء مجلس الشرف عن شكرهم وامتنانهم لرئيس النادي على هذه الثقة الغالية باختيارهم ضمن المجلس، مؤكدين أن هذا التكليف يمثل مصدر فخر واعتزاز كبيرين، وحافزاً مضاعفاً لبذل الجهود لخدمة النصر ورايته وجماهيره، كما أكدوا دعمهم الكامل لمسيرة النادي، واستعدادهم للمساهمة في تعزيز الأداء،

وجدد أعضاء المجلس العهد على مواصلة العمل بروح الفـريق الواحد، والسعـي الحثيث لدعم النـادي وتعزيز استقراره، والمساهمة في تحقيق طموحاته، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية إيصال رؤى مجلس الشرف إلى اللاعبين، وتعزيز الحافز لديهم لتحقيق النتائج الإيجابية.

وتطرق سعادة مروان بن غليطة في حديثة إلى أهمية التنظيم الإداري والمحفظة الاستثمارية أساساً للمقارنات المعيارية وتحقيق التميز المؤسسي، بينما قدم إبراهيم الفردان شرحاً حول خطط النادي الاستثمارية، مشيراً إلى فتح المجال أمام أعضاء مجلس الشرف لدعم المشاريع الاستثمارية، والمساهمة في فرص النمو المستقبلية.



وأشار عبد الرحمن المطيوعي إلى أهمية تطوير المهارات الفنية، وتعزيز الفريق الأول، مع ضرورة الحفاظ على الهوية العربية للنادي، من جانبه استذكر قاضي المروشد التزام المغفور له الشيخ حمدان بن راشد بدعم فئة الشباب والألعاب الجماعية، مؤكداً أهمية تعزيز الدعم المالي للنادي.

ودعا سعيد بن أحمد الطاير إلى عقد اجتماعات دورية بنهاية كل موسم وبدايته، لمراجعة النتائج ومناقشة الخطط المستقبلية، بينما أعربت مريم بن ثنية عن فخرها بالثقة الممنوحة لأعضاء المجلس، وانتمائها للعائلة النصراوية، وثمنت منى بوسمرة، الثقة الغالية باختيارها ضمن مجلس الشرف، مؤكدة أن حب النادي يمثل الدافع الرئيس لبذل الجهود، بينما أكد خالد حبيب الرضا، أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الإدارة ومجلس الشرف ووضع خطط مشتركة لدعم الجهود الحالية وتطويرها.



مكانة تاريخية

وأكد منصور رحمة الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي النصر الأمين العام لمجلس الشرف، أن نادي النصر هو «عميد الأندية» بتاريخ تأسيسه العريق، الذي يمتد لأكثر من 80 سنة، وبنيته المؤسسية الراسخة، وهو إحدى أبرز المؤسسات الرياضية في الدولة، مؤكداً أن النادي يمتلك بنية مؤسسية راسخة ومحفظة استثمارية متنوعة، تشمل أصولاً عقارية ذات قيمة استراتيجية، أسس لها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتمثل اليوم أحد أهم مرتكزات الاستقرار المالي للنادي.

وقال: «يشارك نادي النصر في 11 لعبة جماعية وفردية، ويضم أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، وقد حقق على مدى عقود طويلة سلسلة من البطولات والإنجازات، التي تعكس عمق عمله الرياضي واستمراريته عبر الأجيال، موضحاً أن إعادة تشكيل مجلس الشرف في هذا التوقيت يحمل هدفاً واضحاً، يتمثل في إعادة النادي إلى مكانه الطبيعي ضمن قائمة الأندية المنافسة على البطولات، واستعادة لقب الدوري العام باعتباره أحد الأهداف الرئيسة المقبلة».



وتوجه منصور رحمة الفلاسي بالشكر لرئيس النادي على دعمه المستمر، مؤكداً أهمية فتح قنوات الحوار وتبادل الرؤى، بما يعزز العمل المؤسسي ويثري النقاشات المستقبلية، ورسم خارطة الطريق للخمسين عاماً المقبلة.

الحضور

حضر اللقاء الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم عضو مجلس الشرف، ومعالي مطر الطاير، عضو مجلس الشرف ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، ومعالي مريم الحمادي، وسعادة مروان بن غليطة، وسعادة مريم بن ثنية، وسعيد أحمد الطاير، وقاضي المروشد، وعبد الرحمن غانم المطيوعي، وعبد الله بن سوقات، ومحمد عبد المجيد صديقي، وخالد حبيب الرضا، وأحمد حبيب اليوسف، وهادي إبراهيم العباس، وهشام عبدالله الشيراوي، وشفيق أحمد صالح، ومنذر أكرم، وعبد الشكور حسين تهلك، وموزة المري، ومنى بوسمره، وجمال بن غليطة، وعبد الله سيف الحثبور، وخالد بن الشيخ مجرن، وعبد الله سالم بن طوق، وعبد الله إبراهيم بن حسين، وإبراهيم الفردان، وأميره سجواني، وعبد الله المانع، وموفق أحمد القداح، وعقيل عبد الله فلكناز، وفيصل بالهول، ومروان حاجي ناصر، وجمال لوتاه، ومنصور الفلاسي، وسعد الحمادي، وعبد الرزاق الهاشمي.