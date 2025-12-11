قرارات صارمة.. ريال مدريد يدفع فاتورة انفعالات لاعبيه

تحولت احتجاجات لاعبي ريال مدريد خلال مواجهة سيلتا فيغو الأخيرة بالدوري الإسباني إلى عقوبات قاسية، بعدما قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني معاقبة رباعي الميرنغي على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، التي خسرها الميرنغي بنتيجة 0/2.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت اللجنة رسميًا عقوبات الطرد التي تعرض لها كل من ألفارو كاريراس، فران غارسيا، إندريك، وداني كارفاخال، بعد سلسلة من الاعتراضات الحادة على قرارات الحكم.

وجاء طرد كاريراس نتيجة اعتراضه المباشر على الحكم وتوجيهه عبارة «أنت سيئ جدًا» خلال اللقاء، فيما حصل كل من إندريك وكارفاخال على بطاقتين حمراوين بسبب الاحتجاجات المستمرة، إحداهما جاءت بعد صافرة النهاية داخل ممر غرف الملابس، أما فران غارسيا، فغادر الملعب مطرودًا بعد حصوله على إنذارين.

وأوضحت لجنة الانضباط أنها قررت إيقاف فران غارسيا مباراة واحدة فقط لكون طرده جاء نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، بينما تم فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين على كل من كاريراس وإندريك، بسبب «الاعتراض غير اللائق» على الحكم.

وجاءت العقوبة على داني كارفاخال، الذي أوقف مباراتين بعد تصريحاته الغاضبة للحكم في الممر المؤدي لغرف الملابس حين قال له: «تقدمون هذا المستوى ثم تبكون في المؤتمر الصحفي»، ورغم العقوبة، لن يتأثر ريال مدريد فعليًا بإيقاف كارفاخال، إذ يعاني اللاعب من إصابة ستبعده عن المباراتين المقبلتين في كل الأحوال.