بعد الفوز على ريال مدريد.. غوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي

لم يغير الانتصار الكبير في سانتياغو برنابيو من مزاج بيب غوارديولا؛ فبعد فوز مانشستر سيتي 2-1 على ريال مدريد، خرج المدرب الإسباني بتصريح صادم لجماهير فريقه، مؤكدًا أن السيتي «ليس مرشحًا» للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم العودة المهمة التي دفعت الفريق إلى المراكز الأربعة الأولى في جدول مرحلة الدوري بالبطولة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة، معوضًا خسارته السابقة أمام باير ليفركوزن، ليواصل مطاردة أرسنال المتصدر قبل جولتين من ختام المرحلة.

ورغم المكاسب الفنية والنفسية التي خرج بها الفريق من برنابيو، شدد غوارديولا على أن السيتي «لا يزال يحتاج إلى التطور»، قائلًا في المؤتمر الصحفي: «لسنا مستعدين الآن… وبحلول فبراير سنكون أفضل».

وأضاف: «لعبنا مباريات كبيرة من قبل وقدمنا أداءً أفضل وخسرنا، اللاعبون بذلوا جهدًا هائلًا، لكن أمامنا الكثير لنحسنه»، مشيدًا بصلابة فريقه في مواجهة ريال مدريد، خاصة مع مشاركة أربعة أو خمسة لاعبين يخوضون مثل هذه الأجواء للمرة الأولى، معتبرًا الفوز خطوة جيدة لكنها «غير كافية لإصدار الأحكام».

وتوقف غوارديولا عند أداء إيرلينغ هالاند، الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء ورفع رصيده إلى 55 هدفًا في دوري الأبطال، مؤكدًا: «أرقامه تتحدث عنه، لكن علينا أن نجعله أكثر فاعلية، في المباراتين الأخيرتين لم يكن حاضرًا بالشكل المطلوب، وعلينا إيجاد طريقة لدمجه أكثر».

وجاء هدف هالاند ليكتب إنجازًا جديدًا في مسيرته الأوروبية، إذ كانت مواجهة الأمس هي المباراة رقم 50 التي يبدأها أساسيًا في دوري أبطال أوروبا، وقد سجل خلالها 51 هدفًا، وهو أعلى رصيد لأي لاعب في أول 50 مباراة بتاريخ البطولة، كما رفع سجله الإجمالي إلى 55 هدفًا في 54 مباراة، وأصبح الهدف في شباك ريال مدريد هو الثالث له أمام النادي الملكي خلال 6 مواجهات مع مانشستر سيتي، وحقق المهاجم النرويجي رقمًا آخر لافتًا، بعدما سجل في 6 مباريات متتالية كأساسي في دوري الأبطال للمرة الثانية في مسيرته، سواء بقميص دورتموند أو السيتي.