ريال مدريد ومانشستر سيتي.. ظهور زيدان يزيد من ضغط الهزيمة على ألونسو

في ليلة سقط فيها ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعب «سانتياغو برنابيو»، خطفت المنصة الشرفية الأضواء بعد ظهور زين الدين زيدان، المدرب السابق للفريق، وهو يتابع اللقاء، في مشهد ضاعف حجم الضغط الواقع على تشابي ألونسو الذي يواجه موجة انتقادات حادة بعد الهزيمة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد.

وجاءت خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، لتضاعف القلق داخل النادي، خصوصًا بعدما سبقها سقوط الفريق أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني قبل أيام، وبينما يحاول ألونسو احتواء الموقف داخل غرفة الملابس، جاء ظهور زيدان في المقصورة الشرفية ليفتح الباب واسعًا أمام التكهنات حول مستقبل المدرب.

وأكدت منصة «DAZN» حضور زيدان للمباراة، في وقت تتصاعد فيه التقارير التي تربط اسمه باحتمالية العودة إلى تدريب ريال مدريد إذا استمرت النتائج في التراجع، وزادت الهزيمتان المتتاليتان من الضغط على ألونسو، ورسختا لدى الجماهير شعورًا بأن تغيير الجهاز الفني قد يكون أقرب مما يتوقع كثيرون.

ويستعد ريال مدريد الآن لإعادة ترتيب أوراقه قبل مواجهة ألافيس يوم الأحد المقبل، وهي مباراة قد تتحول إلى اختبار مصيري لمستقبل تشابي ألونسو مع الميرنغي.