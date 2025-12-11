ليلة واحدة غيرت رواية دوري أبطال أوروبا بالكامل.. ماذا حدث؟

سقطت التوقعات في ليلة الأربعاء التي شهدت مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وكتبت خلالها الفرق والنجوم فصولًا جديدة في قصة البطولة التي لا تتوقف عن إدهاش المتابعين، ومن مدريد إلى لندن وبلباو وبروغ، حملت الأمسية مزيجًا من المفاجآت، لتنقلب معها صورة جدول الشامبيونزليغ ويتغير شكل الصراع قبل انطلاق ملحق التأهل ودور الـ 16.

وأقيمت تسع مباريات شكلت النصف الثاني من الجولة السادسة في مرحلة الدوري (النظام الجديد)، حيث تخوض كل الأندية ثماني مباريات بدلًا من نظام المجموعات القديم، على أن تتأهل أول ثمانية فرق مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين الملحق الإقصائي.

نتائج متقلبة

في مدريد، سقط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في قمة مشتعلة سهرت بها أوروبا، بينما انتهت مواجهة سان ماميس بتعادل سلبي بين أتلتيك بلباو وباريس سان جيرمان، في ليلة شهدت ندية كبيرة دون أهداف، وفي ألمانيا، خطف بودو/غليمت تعادلًا مثيرًا من بروسيا دورتموند بنتيجة 2-2 في واحدة من أكثر مباريات الأمسية إثارة.

وفي بلجيكا، حقق أرسنال فوزًا عريضًا على كلوب بروج بثلاثية نظيفة، بينما انتهت مواجهة ليفركوزن ونيوكاسل بتعادل مثير 2-2، وواصل بنفيكا تألقه بعدما تغلب على نابولي بهدفين دون رد في لشبونة.

أما يوفنتوس، فخرج بفوز مريح على بافوس بثنائية نظيفة، فيما تلقى كاراباغ خسارة ثقيلة أمام أياكس بنتيجة 4-2، قبل أن يسقط فياريال على أرضه أمام كوبنهاغن 3-2 في واحدة من مفاجآت الليلة.

وكانت قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي الحدث الأبرز، بعدما خاض إيرلينغ هالاند مباراته الخمسين كأساسي في دوري الأبطال وسجل خلالها 51 هدفًا، وهو أعلى رصيد لأي لاعب في أول 50 مباراة بتاريخ البطولة، أما رودريغو فسجل هدف الريال الوحيد، رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف في شباك السيتي، ضحيته المفضلة أوروبيًا، ليضع حدًا لصيام دام تسعة أشهر، كما أصبح البرازيلي رابع أكثر من سجل في فرق يدربها بيب غوارديولا بعد ميسي وبنزيما ومبابي.

ورغم تسجيله أولًا، خرج ريال مدريد خاسرًا في الشوط الأول، وهو سيناريو نادر لم يتكرر منذ مواجهة سبارتاك موسكو في مارس 1991، ليؤكد صعوبة الليلة على النادي الملكي في واحدة من أقوى اختبارات مرحلة الدوري.

وفي بروغ، خطف نوني مادويكي الأضواء بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ أرسنال يسجل أهدافه الثلاثة الأولى في دوري الأبطال بقميص الفريق، فيما واصل غابرييل مارتينيلي أرقامه المميزة ليصبح أول من يسجل في خمس مباريات أوروبية متتالية للنادي منذ تييري هنري عام 2000.

وعاشت جماهير نيوكاسل ليلة متناقضة؛ ففي لقطة غير معتادة، سجل برونو غيماريش هدف عكسي، ليضع نيوكاسل في موقف صعب أمام ليفركوزن، وبينما خيم الإحباط على المدرجات، أعاد أنتوني غوردون الأمل بإحصائية مميزة، بعدما أصبح ثاني لاعب في تاريخ النادي يصل إلى خمسة أهداف أو أكثر في موسم واحد من دوري الأبطال، ليكرر إنجاز آلان شيرر في موسم 2002-2003.

وفي ختام ليلة الأربعاء، تغير شكل جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعدما اعتلت أندية القمة مواقعها وسط منافسة محتدمة على بطاقات ثمن النهائي، إذ انفرد أرسنال بالصدارة برصيد 18 نقطة، يليه بايرن ميونخ بـ15 نقطة، بينما جاءت ثلاثة أندية في المراكز التالية برصيد 13 نقطة لكل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأتالانتا، أما منطقة الصراع الأكثر اشتعالًا، فشهدت تزاحم أربعة أندية عند 12 نقطة هي الإنتر وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وليفربول، في حين بقي بروسيا دورتموند قريبًا من دائرة المنافسة برصيد 11 نقطة في المركز العاشر.