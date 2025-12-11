مواجهتان ناريتان في انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025

تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى ملاعب كأس العرب 2025، حيث يرفع الستار على الدور ربع النهائي بمواجهتين ناريتين تحملان كل عناصر الندية والطموح، بين أربعة منتخبات تبحث عن طريقها إلى نصف النهائي وتؤمن بقدرتها على الذهاب بعيدًا في البطولة.

وتنطلق منافسات هذا الدور بمباراة قوية تجمع المغرب وسوريا عند الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات، في مواجهة تبدو على الورق محسومة للمنتخب المغربي، لكنه يدخلها وهو يدرك تمامًا أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات، خصوصًا أمام منتخب سوريا قدم أداءً منظمًا في دور المجموعات وأثبت أنه قادر على مفاجأة الكبار.

أما المباراة الثانية، فستكون مواجهة ذات طابع خاص بين فلسطين والسعودية عند الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات، حيث يدخل «الأخضر» بقيادة نجومه الصاعدين بطموح حجز بطاقة نصف النهائي، بينما يتمسك المنتخب الفلسطيني بحلمه الكبير بعد أداء قوي في الدور الأول من البطولة.

جدول مباريات اليوم – ربع نهائي كأس العرب 2025:

* المغرب × سوريا – 18:30 بتوقيت الإمارات

* فلسطين × السعودية – 21:30 بتوقيت الإمارات

وتُعد هذه المرحلة بداية الطريق الحقيقي نحو المنافسة على اللقب، في بطولة تشهد تطورًا كبيرًا في نسختها الحالية.