كأس العالم 2026.. جدول مباريات المجموعة الثالثة يثير أزمة جماهيرية



فجر جدول مباريات منتخب اسكتلندا في مباريات كأس العالم 2026 أزمة غير متوقعة، وتحولت فرحة جماهيره بالعودة إلى المونديال بعد طول غياب، إلى حالة عامة من الغضب، بعدما أجمعت فئات كبيرة على أن مواعيد لقاءات منتخب بلادها تجعل متابعة البطولة مهمة شبه مستحيلة، خصوصاً للأطفال والعائلات.



وبدأت تفاصيل الأزمة مع إعلان جدول مباريات المنتخب الاسكتلندي، الذي جاء في توقيتات وصفت بأنها «غير منطقية» نهائياً، فالمباراة الافتتاحية لاسكتلندا أمام هايتي تنطلق عند الثانية فجر الأحد 14 يونيو، فيما تلعب المواجهتان أمام المغرب والبرازيل عند الحادية عشرة ليلاً، وهي مواعيد يرى المشجعون أنها لا تليق بمنتخب ينتظر الظهور في المونديال منذ أكثر من عشرين عاماً.



وعبرت الجماهير عن غضبها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن أغلب المتابعين وخاصة الأطفال والمراهقين لن يتمكنوا من السهر لمشاهدة مباريات منتخبهم. وعلق أحد المشجعين: «كيف تتوقعون من طفل أن ينتظر حتى الثانية صباحاً؟ هذا جدول غير عادل»، بينما وصف آخرون التوقيت بأنه «مخزٍ» و«قرار لا يراعي فارق التوقيت». وترتبط الأزمة بفروق التوقيت بين بريطانيا وشرق الولايات المتحدة، حيث تسعى فيفا إلى تثبيت مواعيد تحقق أعلى نسب مشاهدة في أسواق البث العالمية، لكنها هذه المرة جاءت على حساب جمهور اسكتلندا، الذي اعتاد متابعة منتخبه في ساعات مناسبة، ليجد نفسه الآن أمام بطولة تتطلب السهر حتى الفجر.



ورغم استمرار الحماس في البلاد بعد العودة التاريخية إلى مجموعة تضم البرازيل والمغرب وهايتي، إلا أن الجدل حول المواعيد فتح نقاشًا أوسع حول ضرورة مراعاة الجماهير العالمية في تحديد جدول مباريات كأس العالم، وعدم تجاهل الفئات الأصغر سنًا التي يصعب عليها متابعة اللقاءات في هذه التوقيتات المتأخرة.