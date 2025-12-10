كلوب يكشف سراً قديماً يعود للواجهة في أزمة صلاح داخل ليفربول



كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، سراً قديماً عاد للواجهة مع انفجار أزمة محمد صلاح داخل أسوار «أنفيلد»، بعدما تحولت كلماته في الفيلم الوثائقي «محمد صلاح.. لا تستسلم أبداً» إلى مفتاح لفهم ما يجري اليوم. وقال كلوب: «صلاح يتسبب في المشاكل عندما يجلس بديلاً»، وهي الجملة التي عادت للواجهة، اليوم، بعدما جلس اللاعب ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء، قبل أن يستبعد تماماً من مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال عقب تصريحاته الغاضبة ضد مدربه آرني سلوت.



وتحدث كلوب في الفيلم بصراحة عن طبيعة صلاح التنافسية، مؤكداً أن اللاعب «ليس سهلاً عندما لا يشارك»، وأنه يدخل في حالة من الارتباك الذهني كلما شعر بأنه خارج الصورة، وتبدو هذه السمات حاضرة بقوة في خلافه الحالي مع المدرب أرني سلوت، الذي يتمسك بالانضباط، بينما يصر صلاح على التعبير عن غضبه علناً.



وأكد كلوب أن صلاح ظل حجر الأساس في مشروعه الفني: «منذ وصوله من روما وهو يصنع الفارق. 211 هدفاً لا يمكنك تعويض لاعب بهذه العقلية»، ومع ذلك اعترف المدرب الألماني بأن التوتر ظهر بينهما سابقاً، خصوصاً عندما استبدله أمام وست هام الموسم الماضي، موضحاً: «ستواجه معه مشكلة إن لم يبدأ، وستواجه مشكلة أيضاً لو أخرجته»، في إشارة لطبيعته التنافسية الحادة.



وجاءت كلمات كلوب كأنها تفسير لما يحدث اليوم داخل ليفربول، فصلاح يرى نفسه مظلوماً ويعتقد أنه «ألقي تحت الحافلة»، بينما يرى سلوت أن الانضباط داخل غرفة الملابس أهم من أي اسم، لتنشأ فجوة تقسم الجماهير بين تعاطف مع هداف تاريخي، ودعم لمدرب جديد يحاول تثبيت سلطته.



وأشار كلوب، في الفيلم الذي بثته شبكة BBC خلال الساعات الماضية، إلى أن صلاح كان يعود كل صيف بمهارة جديدة، وأن فشل تجربته مع تشيلسي شكل «الدرس الأكبر» في مسيرته، وجعله أكثر إصراراً على تجنب أي تراجع لاحق، وهي السمات نفسها التي جعلت تصريحاته الأخيرة مثار جدل واسع، بين من يراها جرأة ومن يعتبرها خروجاً عن السياق الطبيعي للعلاقة بين لاعب وناديه.