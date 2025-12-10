خلف الأبواب المغلقة… تصعيد جديد في أزمة محمد صلاح داخل ليفربول

تواصلت تداعيات الخلاف بين محمد صلاح ومدربه آرني سلوت داخل ليفربول، بعد اجتماع سري جمع الطرفين بحضور المدير الرياضي ريتشارد هيوز، انتهى دون الوصول إلى أي حلول، ودون أن يقدم صلاح اعتذارًا عما بدر منه في الأيام الماضية، مما يعكس بوضوح أن الأزمة ما زالت مفتوحة داخل أسوار النادي الإنجليزي.

وفقًا لما ذكره موقع Indykaila، استمر الاجتماع لفترة طويلة في محاولة لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، إلا أن النجم المصري ظل ثابتًا على موقفه، رافضًا الاعتذار بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن النادي «ألقاه تحت الحافلة» عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

ورغم تدخل المدير الرياضي ريتشارد هيوز لتقريب وجهات النظر، فإن الاجتماع انتهى دون حل، ليزداد الغموض حول مستقبل العلاقة بين صلاح وسلوت، خصوصًا بعد استبعاده من قائمة لقاء إنتر ميلان أمس في دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقارير إلى أن إدارة ليفربول ما زالت حريصة على تهدئة الوضع قبل أن يخرج عن السيطرة، بينما يصر المدرب الهولندي على ضرورة ضبط السلوك داخل الفريق وعدم السماح بخلق سابقة قد تؤثر على الانضباط والمجموعة، في المقابل، يشعر صلاح بأن التعامل معه كان غير عادل، وأن مكانته داخل الفريق لا تقدر بالشكل الذي يستحقه.