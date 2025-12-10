ميلان يتحرك رسميًا نحو ليفاندوفسكي

شهد ملف مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة تطورًا لافتًا خلال الأيام الماضية، بعد دخول نادي ميلان الإيطالي بجدية على خط التفاوض لضم المهاجم، في وقت يواصل فيه النادي الكتالوني التزام الصمت، ليبقي الغموض سيد الموقف بشأن مستقبل هدافه المخضرم.

وأعاد التحرك الإيطالي إشعال الملف، بعدما بدأ ليفاندوفسكي بالفعل فتح قنوات تواصل خارج برشلونة، مترقبًا القرار النهائي للإدارة بشأن تجديد عقده أو ترك الباب مفتوحًا لرحيله.

وبحسب صحيفة «SPORT»، فإن تباطؤ المفاوضات بين برشلونة واللاعب، وغياب أي تقدم ملموس في ملف التجديد، دفع ليفاندوفسكي وطاقمه للنظر في عروض بديلة تحسبًا لعدم رغبة النادي في الإبقاء عليه لما بعد صيف 2026، موعد نهاية عقده الحالي.

ورغم اتفاق الطرفين منذ بداية الموسم بأن القرار سيبنى على أداء اللاعب، فإن الصمت داخل مكاتب كامب نو زاد من مساحة التأويل وفتح احتمالات جديدة حول مصيره.

وفي هذا السياق، برز ميلان كأكثر الأندية جدية، بعدما عقد مسؤولوه اجتماعًا مع وكلاء اللاعب، قدموا خلاله مشروعًا فنيًا متكاملًا يتضمن دورًا كبيرًا للمهاجم البولندي داخل المنظومة، وفق رؤية تمتد لعدة سنوات.

وبحسب التقرير، فإن العرض لاقى قبولًا أوليًا لدى ليفاندوفسكي لأسباب رياضية وشخصية، دون أن يعني ذلك حسم القرار، إذ لا يزال اللاعب ينتظر الموقف الرسمي من برشلونة قبل اتخاذ أي خطوة نهائية.

ولا يقتصر الاهتمام بليفاندوفسكي على ميلان وحده، إذ تلقى اللاعب عروضًا مغرية من الدوري السعودي ومن الدوري الأمريكي، غير أن مشروع الروسونيري يبدو الأكثر توازنًا من الناحية الفنية وقدرة على استيعاب دور ليفا الجديد في هذا العمر.

في المقابل، يفضل المهاجم البولندي منح برشلونة الفرصة الأولى، خصوصًا أنه أبدى استعدادًا لتقليص راتبه وقبول دور فني أقل مما كان عليه في المواسم الماضية، وهو ما قد يخدم إدارة النادي التي تواجه ضغوطًا مالية كبيرة تمنعها من الدخول بقوة في سوق المهاجمين الكبار.