عقاب مغربي دون تدخل.. سخرية بيبي تقصيه من كأس أفريقيا

دون أي تدخل مباشر من المغرب، جاءت العقوبة قاسية ومباشرة على نيكولاس بيبي، نجم فياريال الإسباني ومنتخب كوت ديفوار، بعدما وجد نفسه خارج قائمة «الأفيال» المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، إثر موجة غضب واسعة أشعلتها تصريحاته الساخرة من «أسود الأطلس».

وبدأت القصة حين انتشر مقطع مصور لبيبي يسخر فيه من تاريخ المنتخب المغربي قائلاً بنبرة تهكمية: «كم نجمة يملك المغرب؟ نجمة واحدة؟ ربما فازوا بشيء في عام 1818، قبل أن نولد جميعًا»، تصريح اعتبر إهانة واضحة لبلدٍ يستضيف النسخة المقبلة من البطولة، وصاحب واحدة من أبرز المسيرات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وكانت ردة الفعل سريعة؛ إذ صعدت الجماهير المغربية الموقف عبر منصات التواصل، قبل أن يتسلل الجدل إلى داخل الاتحاد الإيفواري، لتصبح القضية حديث الإعلام في أبيدجان والرباط على حد سواء، وبعد أيام من الجدل، أعلن المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إيميرسي فاي، استبعاد بيبي من القائمة النهائية، مؤكدًا أن القرار «ليس عقوبة فنية، بل تصحيح لقيم الانضباط والاحترام».

وقال فاي في مؤتمر صحفي: «لو كان القرار فنيًا فقط لكان معنا، لكنه يتجاوز الأداء داخل الملعب، فالكلمات لها وزنها».

وحاول بيبي احتواء الأزمة برسالة اعتذار نشرها عبر حساباته الرسمية، قال فيها إنه لم يقصد الإساءة وإن ما قاله كان «مجرد مزاح»، مضيفًا: «أحترم المغرب وشعبه، وأتمنى النجاح للبطولة المقبلة»، لكن الاعتذار جاء متأخرًا، إذ كان قرار الاستبعاد قد أصبح أمرًا محسومًا.

وكان بيبي الذي يعتبر أحد ركائز المنتخب الإيفواري في السنوات الأخيرة، وصف القرار بأنه «قاسٍ ومؤلم»، فيما اعتبرت شقيقته ما حدث «عقابًا مضاعفًا بسبب سوء فهم».