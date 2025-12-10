ترند عالمي.. صوت أفريقيا يعلو باسم لامين يامال

لم يكن لامين يامال نجم برشلونة يتخيل أن اسمه سيتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليصبح إيقاعًا غنائيًا يتردد في شوارع أكرا ويتصدر منصات العالم، لكن هذا ما حدث بعدما تحولت موهبته وقصته إلى مصدر إلهام لأغنية أفريقية صاخبة حملت اسمه وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.

وخطف صانع الأغاني الغاني كوامي يوجين الأنظار بأغنيته «Lamine Yamal»، التي مزج فيها بين الموسيقى الغانية الخفيفة والإيقاع السريع، ليقدم عملاً سهلاً للحفظ وسريع الانتشار.

وفي وقت قصير، تحولت الأغنية إلى حالة رائجة على المنصات، مستفيدة من طاقتها الإيقاعية ومن ارتباطها باسم لامين يامال، الذي يسيطر على عناوين كرة القدم الأوروبية، لتصل سريعًا إلى جمهور واسع داخل أفريقيا وخارجها.

ويمثل هذا العمل محطة جديدة في مسار كوامي يوجين، الذي يواصل الجمع بين روح الموسيقى الإفريقية والإنتاج العصري، مقدمًا أعمالًا تحظى بانتشار واسع داخل القارة وخارجها، وترسخ مكانته كأحد أبرز الأصوات الصاعدة في المشهد الفني الإفريقي.