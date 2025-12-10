اعتذار على الهواء.. أزمة صلاح وكاراغر تأخذ منعطفًا جديدًا

في تحول غير متوقع داخل واحدة من أكثر القضايا اشتعالًا في الكرة الإنجليزية خلال الأيام الماضية، خرج جيمي كاراغر، نجم ليفربول السابق وأحد أبرز الأصوات الإعلامية في بريطانيا، ليقدم اعتذارًا مباشرًا لمحمد صلاح على الهواء، مؤكدًا أنه «تسبب في إزعاجه دون قصد»، رغم تمسكه برأيه بشأن ضرورة أن يضبط النجم المصري بعض تصرفاته خارج الملعب.

وبدا المشهد وكأنه انتقال بالأزمة من مرحلة الهجوم إلى مرحلة أكثر ليونة، بعد أيام من تصريحات كاراغر الحادة، وقال في رسالته العلنية: «مو، أنا أعتذر… لقد تسببت في إزعاجك، أنا أحبك كلاعب في ليفربول، لكني أرى أنك بحاجة إلى ضبط تصرفاتك خارج الملعب»، في اعتراف يعكس إدراكه لحجم ردود الفعل التي أثارتها تصريحاته السابقة، خصوصًا عقب تداول تقارير عن رغبة عائلة صلاح في المطالبة بمنع كاراغر من دخول مصر بسبب الهجوم القاسي على اللاعب.

وكان كاراغر قد انتقد طريقة حديث صلاح عن مدربه آرني سلوت، واعتبر أن تصريحاته «غير لائقة» وتفتح بابًا للفوضى داخل ليفربول، قبل أن تتطور الأحداث باستبعاد اللاعب من مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ثم تصاعد الجدل حول مستقبل علاقته بالنادي.

ورغم أن الاعتذار لم يغلق الملف بالكامل، فإنه حرك الأحداث باتجاه مختلف، ليبدو محاولة لاحتواء الأزمة أو الحد من اتساعها، في وقت ينقسم فيه الجمهور بين مؤيد لصلاح ومتعاطف مع غضبه، وبين من يرى أن كاراغر تجاوز الحدود في نقده.