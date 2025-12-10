الأهلي المصري يوافق على طلبات النعيمات.. واللاعب يرفض الحديث عن المفاوضات



توصل الأهلي المصري إلى اتفاق نهائي مع النجم الأردني يزن النعيمات، بعدما وافق النادي المصري على طلبات اللاعب الذي رفض الحديث عن مفاوضاته مع حامل لقب الدوري المصري، وأكد تركيزه في المرحلة الحالية على مشواره مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.



وفي الوقت نفسه، رحب مسؤولون بنادي العربي القطري، برحيل اللاعب إلى الأهلي المصري، مشيرين إلى قوة العلاقة بين الناديين. وأكدت وسائل إعلام مصرية أن النادي الأهلي وضع صوب عينيه التعاقد مع النعيمات، لتدعيم خط هجومه الذي يعاني كثيراً منذ رحيل مهاجمه الدولي الفلسطيني وسام أبو علي إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.