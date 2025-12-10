صدمة كأس العرب.. مسؤول باتحاد الكرة المصري يعتذر ويعرض الاستقالة على الهواء

في لحظة عكست حجم الاهتزاز داخل المنظومة الكروية المصرية عقب الخروج المؤلم من كأس العرب، خرج محسن صالح، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، ليقدم اعتذارًا صريحًا للجماهير المصرية على الهواء مباشرة، مؤكدًا أن الهزيمة أمام الأردن «مؤلمة وتمس تاريخ الكرة المصرية»، قبل أن يعلن استعداده لتقديم استقالته فورًا إذا استدعى الأمر، رغم تأكيده أن لجنته ليست معنية بالإشراف على المنتخبين الأول أو الثاني.

وخلال ظهوره التليفزيوني، شدد صالح على أنه يتحمل المسؤولية الأدبية بصفته رياضيًا ولاعبًا ومدربًا ومشجعًا مصريًا قبل أن يكون مسؤولًا داخل الاتحاد، معتبرًا أن ما حدث في البطولة العربية لا يليق بتاريخ وسمعة الكرة المصرية.

وأوضح صالح أن اللجنة الفنية لا تشرف على المنتخب الأول أو الثاني، وأن اختصاصاتها تقتصر على منتخبات الناشئين والسيدات وكرة القدم الشاطئية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الإخفاق الأخير، في ظل غياب وضوح الهيكل التنظيمي للمنتخبات.

وأشار صالح إلى أن الخسارة جاءت نتيجة تراكمات وسوء تنسيق داخل المنظومة، مؤكدًا أن ما جرى يجب أن يكون جرس إنذار لإعادة ترتيب ملفات المنتخبات المصرية، خصوصًا على مستوى التواصل والمسؤوليات بين الأجهزة الفنية واتحاد الكرة.

وأكد أن اعتذاره العلني نابع من احترامه للجماهير التي «تحملت الكثير»، لافتًا إلى أنه لن يتمسك بمنصبه إذا رأى المسؤولون أن رحيله يمثل خطوة على طريق تصحيح المسار.