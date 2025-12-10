بعد خيبة كأس العرب.. نجم الأهلي السابق يضع يده على مكمن الخلل في المنتخبات المصرية

في مشهد يعكس حجم الفوضى التي ضربت المنظومة الكروية في مصر وما ترتب عليها من خروج مخيب في بطولة كأس العرب، خرج محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ليضع يده مباشرة على الجرح، محددًا مكمن الخلل الحقيقي داخل المنتخبات المصرية، بعيدًا عن المبررات الفنية أو الظروف الطارئة.

وأكد بركات، المعروف بصراحته، أن الأزمة لم تكن داخل الملعب فقط، بل بدأت من الداخل؛ من غياب التنسيق، وغياب التفاهم، وغياب الحد الأدنى من الانسجام بين المسؤولين عن المنتخبات الوطنية.

وأشار بركات إلى أن حلمي طولان حمل رابطة الأندية مسؤولية ما حدث، معتبرًا أن عدم إيقاف الدوري بالشكل المطلوب حرمه من عناصر أساسية، وعلى رأسهم لاعبو بيراميدز الذين شاركوا في فترة الإعداد منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن وجودهم كان سيمنح المنتخب شكلًا فنيًا مختلفًا تمامًا في البطولة، وبرأي بركات، فإن غياب هؤلاء اللاعبين كان عاملًا مؤثرًا في ضعف الأداء وسوء النتائج.

أما المفاجأة التي تحدث عنها بركات، فكانت اعترافه بوجود مشكلة كبيرة داخل منظومة المنتخبات، تتمثل في غياب “حبل الود” بحسب وصفه بين حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، مؤكدًا أن العلاقة بينهما شبه مقطوعة؛ بلا تنسيق، بلا تواصل، وبلا احترام لتسلسل العمل الفني داخل اتحاد يفترض أن يعمل تحت مظلة واحدة.

وشدد بركات على أن هذا الوضع «لا يصح على الإطلاق»، وأن أي منظومة لا يمكن أن تنجح وقادتها على خلاف، مشيرًا إلى أن هذا الانفصال كان واضحًا في طريقة إدارة المنتخبين وفي تعامل كل جهاز مع الآخر، مما انعكس على الأداء والنتائج في بطولة كان يمكن أن تكون فرصة للبناء، لكنها تحولت إلى خيبة جديدة.