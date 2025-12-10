من يبادر بالاعتذار ؟ .. أسئلة سلوت الحائرة تنتظر الإجابة من صلاح

رويترز

ظل الخلاف بين محمد صلاح وليفربول مخيماً على الفريق خلال مواجهته لإنتر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ويبدو أن وضع المهاجم المصري بعيد عن الحل، بعد أن حقق بطل الدوري الإنجليزي الممتاز فوزاً صعباً بنتيجة 1- 0.



واستبعد المدرب أرني سلوت الجناح صلاح من قائمة مباراة الإنتر عقب تصريحاته اللاذعة يوم السبت، حين اتهم النادي بالتخلي عنه بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وعندما سئل قبل مباراة إنتر إن كان صلاح قد لعب آخر مباراة له مع النادي، قال سلوت إنه «لا يعلم».

وبينما كان المشجعون المسافرون يهتفون باسم المدرب بعد صافرة النهاية أمام إنتر اتخذ سلوت نبرة أكثر تصالحية تجاه صلاح، ملمحاً إلى أن اللاعب ربما تحدث تحت تأثير الانفعال بعد التعادل المخيب مع ليدز.

ومع ذلك أشار أيضاً إلى أن المسؤولية قد تقع على صلاح لإصلاح الضرر.

وقال سلوت «عندما تستقبل هدفاً تقال الكثير من الأمور. عادة ما يؤثر ذلك على اللاعبين أيضاً، لأنه كان مؤثراً جداً للنادي ولزملائه، لذلك ليس من الجيد أن يحدث شيء كهذا لأحد أفراد الفريق.

«الجميع يرتكب أخطاء في الحياة، لكن هل يدرك اللاعب أنه ارتكب خطأ؟ هل يجب أن تأتي المبادرة (لإصلاح الأمور) منه أم مني؟ هذا سؤال آخر».

ولدى ليفربول مباراة واحدة أخرى في الدوري الإنجليزي أمام برايتون أند هوف ألبيون قبل أن يغادر صلاح للانضمام إلى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية يوم 15 ديسمبر.

إنجازات تاريخية لمحمد صلاح



وصلاح هو ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول خلف إيان راش وروجر هانت برصيد 250 هدفاً في جميع المسابقات، وقال المدافع آندي روبرتسون (31 عاماً) إنه يأمل ألا تكون فترة المصري مع النادي قد انتهت.



وأضاف: «هذا الأمر يعود لأشخاص آخرين، ليس لي، لكنني أحب اللعب مع محمد صلاح، وآمل بأن أواصل اللعب معه».



وبعد أن توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة سلوت الموسم الماضي، بعدما سجل صلاح 34 هدفاً، وقدم 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات، عانى الفريق من إيجاد أفضل مستوياته هذا الموسم، لكن الفوز يوم الثلاثاء ربما يمنحه بعض المتنفس.



وقال روبرتسون: «نحن نعلم بأننا لسنا في أفضل حال، ونعلم بأن النتائج لم تكن جيدة بما يكفي، ونعلم أن الأداء لم يكن جيداً بما يكفي، لذلك من المهم أن يكون هذا النادي في دوري الأبطال، وعندما تكون فيه فعليك أن تنافس».



«المشجعون يتوقعون منا أن نذهب بعيداً (بدوري أبطال أوروبا)، لذا فعلينا تحسين الأداء للتأهل ثم بناء الزخم، لذلك كان الفوز مهماً جداً لنا جميعاً».