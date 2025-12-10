التريند يسخر ويلمح.. حسام حسن «عم المجال» في تدريب المنتخبات المصرية



في مشهد يعكس الحالة الساخرة التي تصنعها منصات التواصل الاجتماعي عقب كل حدث كروي، خطف فيديو مصمم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأنظار، بعدما ظهر فيه حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول، وهو يؤدي أغنية المطرب الشعبي محمود الليثي «عم المجال كله»، مع إعادة تركيب المشاهد بطريقة توحي بأن المدير الفني للمنتخب هو «السيد الأول» في عالم التدريب المصري، وأنه لا ينافسه أحد مهما اشتعل الجدل من حوله.



وجاء الفيديو الذي نشره أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثقلاً بالتلميحات، إذ جرى دمج شخصية حسام حسن مع كلمات الأغنية: «اللي بعني برحته.. كان بتاع مصلحته.. عملت ليكم قيمة.. البعد عنكم غنيمة»، قبل أن يختم بصوت يقول: «عم المجال كله»، في إشارة إلى أن حسام حسن رغم الانتقادات والضغوط لا يزال ينظر إليه باعتباره الأبرز على الساحة.



ولم يمر الفيديو مرور الكرام، إذ تفاعل الجمهور معه بكثافة؛ بعضهم رأى فيه سخرية من الأجواء المشتعلة بين مدربي الكرة المصرية، وآخرون اعتبروه انعكاساً للثقة التي يتمتع بها حسام، بينما رأى فريق ثالث أنه تعليق ذكي على المقارنات الدائرة بينه وبين حلمي طولان، مدرب المنتخب المصري الثاني، عقب خيبة كأس العرب.



وبين الجد والهزل، تحول المقطع إلى تريند واسع أضاف مزيداً من الحرارة للمشهد الكروي المصري، وكشف كيف باتت الجماهير تستخدم أدوات السوشيال ميديا لصياغة روايات موازية لما يحدث داخل الملعب.



يذكر أن، منتخب مصر الثاني ظهر بأداء باهت في بطولة كأس العرب، مكتفياً بتعادلين أمام الكويت والإمارات بنتيجة 1-1، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة بثلاثية أمام الأردن، ليودع البطولة من دور المجموعات في نسخة شارك خلالها وسط ظروف معقدة بحسب وصف المدرب حلمي طولان، وفي المقابل، يستعد منتخب مصر الأول لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق خلال الشهر الجاري في المغرب.