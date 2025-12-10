غوارديولا ساخراً: ما قدمته الموسم الماضي لا يكفيني للبقاء في ريال مدريد



في تعليق حمل مزيجاً من السخرية والواقعية، اعترف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ما حققه مع «السيتيسينز» في الموسم الماضي بكل إنجازاته ووهجه، لم يكن ليمنحه فرصة البقاء في ريال مدريد لو كان مدرباً للنادي الملكي، مؤكداً أن الضغط في مدريد وبرشلونة لا يشبه أي مكان آخر، وأن أي تعثر مهما كان بسيطاً قد يطيح بالمدرب فوراً.



وجاء حديث غوارديولا قبل مواجهة السيتي والريال الليلة في دوري أبطال أوروبا، حيث حرص على توجيه دعم واضح لتشابي ألونسو الذي يتعرض لانتقادات واسعة عقب سلسلة من النتائج السلبية مع الميرنغي.

واستعاد غوارديولا علاقته القديمة بألونسو خلال فترة عملهما معاً في بايرن ميونيخ، مؤكداً أنه يقدر شخصيته وقدرته على التعامل مع الضغوط، قائلاً: «أشعر بالتعاطف معه، كنا معاً لمدة عامين تقريباً، وكانت تجربة رائعة على المستوى المهني والشخصي»، وأضاف أن تدريب مدريد هو مهمة مرهقة بطبيعتها، وأن المطالبة بالفوز المستمر تجعل النادي إحدى أصعب المحطات لأي مدرب مهما كان تاريخه.



وأشار المدرب الإسباني إلى أن ما يعيشه ألونسو اليوم ليس غريباً على مدريد، موضحاً: «لو قدمت أنا ما قدمته الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في ريال مدريد، لتمت إقالتي قبل ستة أشهر من نهاية الموسم.. هذا مكان لا يمنحك وقتاً، ويعرف تشابي ذلك جيداً».



وعن المواجهة المرتقبة بين الفريقين، رفض غوارديولا وصف ريال مدريد بالفريق السهل رغم تراجع النتائج، مؤكداً أن الغيابات لا تلغي قيمة النادي الكبير ولا خبرته الأوروبية. وقال: «أعرف جيداً شكل مدريد الذي سنواجهه اليوم.. قد تكون النتائج سلبية، لكن هذا لا يعني أن الأمور ستبدو سهلة».

ورغم حديثه عن الضغوط، شدد غوارديولا على ثقته في قدرة ألونسو على إعادة ترتيب أوراق الريال، قائلاً: «تشابي يعرف تماماً ما يجب فعله.. الأمر دائماً في مدريد يتعلق بالفوز فقط».