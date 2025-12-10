منتخبات آسيا تتفوق على أفريقيا في كأس العرب



اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة وحتى 18 ديسمبر الجاري، بتأهل منتخبات الإمارات، الجزائر، السعودية، المغرب، الأردن، العراق، سوريا، فلسطين، بعد ختام مباريات دور المجموعات.

وشهدت البطولة تفوقاً واضحاً لمنتخبات عرب آسيا أمام نظيرتها من عرب أفريقيا، والتي فضل بعضها المشاركة بمزيج من لاعبي الصفين الأول والثاني مثل تونس، أو بلاعبي الصف الثاني فقط كما فعلت الجزائر والمغرب ومصر، لارتباطها بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.



وجمعت المواجهات المباشرة بين المنتخبات العربية في كل من قارتي آسيا وأفريقيا في 21 مباراة، وكان الفوز لعرب آسيا في 11 مباراة، مقابل فوز عرب أفريقيا في 6 مباريات، والتعادل في 4 مباريات.

وكانت البداية في الدور التمهيدي الذي شهد مشاركة 7 منتخبات من كل قارة، لتفوز 5 منتخبات آسيوية بمقاعد في دور المجموعات، إلى جانب 6 منتخبات آسيوية ضمنت مقاعدها مبكراً بفضل ترتيبها الدولي المرتفع في التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي للكرة (فيفا)، مقابل منتخبين أفريقيين فقط تأهلا من الدور التمهيدي، لينضما إلى 4 منتخبات من أفريقيا تأهلا لدور المجموعات بفضل تصنيفهما الدولي.



وأسفرت مباريات الدور التمهيدي عن فوز منتخبات آسيا، الكويت على موريتانيا 2-0، وسوريا على جنوب السودان بالنتيجة نفسها، وفلسطين على ليبيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، وعمان على الصومال 4-1 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، والبحرين على جيبوتي 1-0، وفاز من أفريقيا، السودان على لبنان 2-1، وجزر القمر على اليمن 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 4-4.



وفي دور المجموعات، أسفرت المواجهات المباشرة بين منتخبي القارتين، عن استمرار التفوق الآسيوي، بانتهاء 6 مباريات بفوز منتخبات عرب آسيا، مقابل 4 انتصارات لعرب أفريقيا، و4 تعادلات، حيث شهدت المجموعة الأولى، خسارة تونس أمام سوريا 0-1، وتعادلها مع فلسطين 2-2، وفوزها على قطر 3-0، وفي المجموعة الثانية، تعادلت المغرب مع عمان سلبياً، وفازت 1-0 على السعودية التي فازت على جزر القمر 3-1، فيما فازت عمان على جزر القمر 2-1.

وفي المجموعة الثالثة، تعادلت مصر بنتيجة واحدة 1-1 مع كل من الإمارات والكويت، قبل أن تخسر أمام الأردن 0-3، وفي المجموعة الرابعة، فازت الجزائر على البحرين 5-1، وعلى العراق 2-0، بينما خسرت السودان أمام العراق 0-2، والبحرين 1-3.



وفي الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب فلسطين أول المجموعة الأولى مع نظيره السعودي ثاني المجموعة الثانية، فيما يصطدم منتخب سوريا ثاني المجموعة الأولى مع نظيره المغربي أول المجموعة الثانية، ويواجه منتخب الجزائر أول المجموعة الثالثة مع نظيره الإماراتي ثاني المجموعة الرابعة، بينما يلتقي منتخب العراق ثاني المجموعة الرابعة مع نظيره الأردني أول المجموعة الثالثة.



وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 15 من الشهر نفسه، ثم المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري، في ختام البطولة التي شهدت مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها الخروج المبكر لمنتخب قطر الدولة المضيفة وصاحب المركز الثالث في النسخة الأخيرة، وكذلك منتخب تونس وصيفة النسخة الماضية، وأيضاً منتخب مصر صاحب المركز الرابع.



وعلى صعيد الأرقام في دور المجموعات، تصدر الأردني علي علوان قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، ويأتي خلفه 9 لاعبين سجلوا هدفين، وهم الإماراتي يحيى الغساني، الجزائريان عادل بولبينة ورضوان بركان، والعماني عصام الصبحي، والسوري عمر خربين، والكويتي فهد الهاجري، والمغربي كريم البركاوي، والسعودي محمد كنو، والعراقي مهند علي، فيما تصدر السعودي سالم الدوسري، قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف بواقع 4 تمريرات، مقابل تمريتين لكل من المغربي أسامة طنان، والكويتي محمد دحام.