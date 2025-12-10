خطأ محرج.. «ذا صن» تضع أهلي جدة في ملعب مختار التتش

في واقعة أثارت سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقعت صحيفة «ذا صن» البريطانية في خطأ فادح بعدما نسبت معقل تدريبات أهلي جدة السعودي إلى ملعب «مختار التتش» التابع للنادي الأهلي المصري، وذلك خلال تغطيتها لعودة المهاجم الإنجليزي إيفان توني إلى المران بعد ساعات من إطلاق سراحه في لندن.

ولفت الخطأ الأنظار بقوة، خصوصًا أن ملعب «التتش» يعد من أشهر الملاعب التدريبية في الشرق الأوسط، ولا يمت بصلة للنادي السعودي، ما جعل الأمر مادة للسخرية بين المتابعين.

وجاء تقرير الصحيفة ليؤكد أن توني شارك في تدريبات أهلي جدة على «ملعب مختار التتش»، في وقت كانت جماهير الكرة تتابع تفاصيل أزمته الأخيرة بعد القبض عليه إثر اعتدائه على أحد رواد حانة شهيرة في لندن عقب محاولة التقاط صورة سيلفي معه، قبل الإفراج عنه بكفالة.

وبمجرد وصوله إلى السعودية، عاد توني للانتظام في تدريبات أهلي جدة، حيث ظهر في جلسة تدريبية ركزت على تنويع الأحمال البدنية، وارتدى خلالها اللاعبون أقنعة أكسجين خلال الركض السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونشر النادي اللقطات عبر حساباته الرسمية، لكن خطأ «ذا صن» في تحديد مكان التدريب حول الخبر إلى موجة من التعليقات الساخرة بين جماهير الأهليين المصري والسعودي.

وتعد هذه الواقعة مثالًا على أهمية التدقيق الصحفي، خصوصًا عند التعامل مع أندية تحمل أسماء متشابهة، في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بكل ما يتعلق بنجوم الكرة العربية.