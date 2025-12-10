دفاعًا عن صلاح.. عصام الشوالي يتصدر الترند بكلمة واحدة

في خضم الأجواء المتوترة المحيطة بالنجم المصري محمد صلاح داخل ليفربول، خطف المعلق التونسي عصام الشوالي الأضواء بتعليق واحد فقط، كان كفيلًا بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لخص موقفه بجملة أصبحت الأكثر تداولًا: «هل لأن اسمه محمد صلاح يا كاراغر؟».

وجاء رد الشوالي مباشرة عقب الهجوم القاسي الذي شنه جيمي كاراغر على صلاح، إثر تصريحات اللاعب الأخيرة التي انتقد فيها إدارة ليفربول ومدربه أرني سلوت بعد جلوسه بديلًا في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، وهي تصريحات وصفها كاراغر بأنها «تصرف مخزٍ» يستهدف إسقاط المدرب.

لكن الشوالي رأى المشهد من زاوية مختلفة، معتبرًا أن ما قاله كاراغر «لا يتجاوز الثرثرة»، وأن حجم الانتقادات الموجهة لصلاح تجاوز الحدود الطبيعية، رغم ما قدمه للنادي عبر سنوات كان فيها أحد أهم ركائزه الهجومية وأكثر لاعبيه تأثيرًا.

وجاء استبعاد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز الريدز بهدف ليزيد من حدة الجدل حول مستقبله داخل النادي، ويمنح تصريحات الشوالي زخمًا مضاعفًا داخل السوشيال ميديا.

وحظي موقف الشوالي بتفاعل واسع من الجمهور العربي والمصري، إذ اعتبر كثيرون ما قاله دفاعًا مستحقًا عن واحد من أهم نجوم العرب في تاريخ كرة القدم، ورأى آخرون أن انتقاد صلاح مهما فعل يجب أن يبقى داخل الإطار الفني فقط، دون المساس بقيمته أو التقليل من مكانته.