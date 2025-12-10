موهبتنا أولى.. بايرن ميونخ يغلق الباب أمام صفقة محمد صلاح

أغلق نادي بايرن ميونخ الباب أمام الشائعات التي ربطته بإمكانية التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح، بعدما خرج ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي البافاري، بتصريحات أكد فيها أن الفريق لن يفضل أي لاعب على حساب موهبته الصاعدة لينارت كارل، في إشارة واضحة إلى أن صفقة النجم المصري ليست مطروحة داخل النادي رغم الضجة المحيطة به منذ أزمته الأخيرة مع ليفربول.

وخلال حديثه لشبكة «DAZN»، قال إيبرل إن «بايرن يمتلك موهبة استثنائية هي لينارت كارل، ولا يوجد أي منطق يدفع الإدارة للبحث عن لاعب آخر ليأخذ مكانه في الوقت الحالي»، وأضاف أنه اطلع على تصريحات صلاح الأخيرة لكنه «لم يستوعبها تمامًا»، مؤكدًا أنه «غير مهتم بما سيحدث لاحقًا في هذا الملف».

وتتزامن تصريحات إيبرل مع الغموض المتواصل حول مستقبل صلاح في ليفربول، بعدما استبعد اللاعب من قائمة مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال على خلفية تصريحاته الغاضبة بعد مباراة ليدز، والتي قال فيها إن إدارة النادي «ألقت به تحت الحافلة» إثر جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية، ما فتح بابًا واسعًا أمام التكهنات بشأن مستقبله.

ويبدو أن بايرن ميونخ خارج دائرة الخيارات، بعدما شدد إيبرل على أن النادي لا يخطط لإبرام أي صفقات شتوية، مشيرًا إلى أن «القوام الحالي متجانس ومتوازن دفاعًا وهجومًا»، وأن الإدارة لا ترى داعيًا للتعاقد مع أي لاعب جديد في يناير 2026.

يذكر أن محمد صلاح، البالغ 33 عامًا، وقع في أبريل الماضي عقدًا جديدًا جعله الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول، إلا أن التطورات الأخيرة أعادت فتح ملف مستقبله بقوة، وجاءت تصريحات بايرن لتغلق أحد المسارات المحتملة أمامه.