رسالة حادة.. هنري يقسو على محمد صلاح أمام الملايين

خرج النجم الفرنسي تييري هنري بتصريحات حادة تجاه المصري محمد صلاح، معتبرًا أن الأخير أخطأ في طريقة تعامله العلني مع أزمته داخل ليفربول، موجهًا له رسالة مباشرة أمام الملايين عبر شبكة «CBS Sport»، حملت مزيجًا من العتاب والخبرة من لاعب عرف جيدًا طبيعة غرف ملابس كبار أندية أوروبا.

وجاء انتقاد هنري تعليقًا على تصريحات صلاح الأخيرة، التي قال فيها إن ليفربول «ألقاه تحت الحافلة» بعد جلوسه بديلًا في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، قبل أن يستبعد من قائمة مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ويرى هنري أن المشكلة لا تكمن في غضب اللاعب، بل في «توقيت وطريقة إعلان هذا الغضب».

وقال أسطورة فرنسا: «لا أحد ينكر إنجازات محمد صلاح، لكننا الآن نتحدث عن لحظة أخطأ فيها.. لا يمكنك الحديث علنًا عن وضعك الشخصي بينما يعاني فريقك، مثل هذه الأمور تقال داخل غرفة الملابس فقط».

وأضاف هنري مستشهدًا بتجربته مع برشلونة: «استبعدت مرات من المباريات، وكنت غاضبًا، لكنني لم أصرح بشيء أمام الإعلام، ذهبت إلى غوارديولا وناقشته، لكن بعيدًا عن الكاميرات».

وتابع في رسالته المباشرة لصلاح: «يجب أن تحمي فريقك مهما كان الوضع، أفهم الإحباط، لكن عليك أن تعرف كيف تتحدث ومتى، في نادٍ مثل ليفربول، لا أحد يضمن مكانه، ما يريده المدرب هو فقط أن تقدم أداءً جيدًا».

وأشار هنري إلى أن تصريحات صلاح فتحت بابًا للجدل ليس في صالحه، مؤكدًا أن العلاقات داخل الفرق الكبيرة تبنى بالأداء والالتزام، وليس عبر المنابر الإعلامية.