التوقيت يفضح النوايا... هل لمح حسام حسن بالشماتة بعد سقوط منتخب طولان؟



في اللحظة التي كانت فيها الجماهير المصرية ما تزال تستوعب صدمة الخروج المبكر من بطولة كأس العرب، اختار حسام حسن أن يظهر عبر «إنستغرام» بمنشور صامت، لكنه صاخب بتأويلاته. صورة فقط، دون تعليق، نشرت مباشرة بعد خسارة منتخب مصر الثاني أمام الأردن، وهي الخسارة التي فجرت تصريحات نارية من حلمي طولان ووضعت اتحاد الكرة المصري أمام التساؤلات.

ورغم أن الصورة لا تحمل كلمة واحدة، فإن توقيت نشرها أثار الجدل، هل كان ظهوراً رقمياً طبيعياً أم رسالة مبطنة ارتبطت بالخلاف المعروف بينهما؟



وفي الوسط الرياضي في مصر، يعرف منذ سنوات وجود حالة من التوتر بين حسام حسن وحلمي طولان، وهو ما جعل نشر الصورة بهذه الطريقة وبهذا التوقيت دون أي تعليق محل تأويل واسع بين المتابعين، فبينما خرج طولان بتصريحات صريحة حمل فيها جهة واحدة مسؤولية «الإهانة» التي تعرض لها المنتخب في كأس العرب، مؤكداً معاناته من غياب الدعم وفقدان سبعة لاعبين دفعة واحدة بسبب استمرار الدوري، اختار حسام حسن البقاء بعيداً تماماً عن مشهد المساندة.



ولم يوجه المدير الفني للمنتخب الأول أي كلمة دعم للمنتخب المصري الثاني، وهو ما جعل توقيت الصورة أكثر إثارة للجدل، وخاصة أن الصورة التي نشرها وقد بدا فيها بثبات وثقة جاءت في لحظة حرجة للكرة المصرية، لتفتح الباب أمام تساؤلات أخرى هل كان يلمح للمقارنة بينه وبين طولان أم أراد فقط الظهور أم أنها بالفعل لحظة شماتة كما رآها البعض؟

في المقابل، تمسك آخرون برأي أكثر هدوءاً، معتبرين أن التأويلات قد تكون مبالغاً فيها، وأن الصورة وحدها لا تكفي للحكم على النوايا، وخصوصاً أن حسام حسن لم يعرف عنه الرد عبر سوشيال ميديا على أي صراع أو خلاف.