الهلال السعودي يصدم جماهيره: صلاح ليس ضمن خيارات الشتاء



في خطوة أنهت الكثير من التكهنات، أغلق نادي الهلال السعودي الباب أمام أي حديث عن إمكانية التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما أكد مصدر داخل النادي لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ضم محمد صلاح في يناير «غير مطروح تماماً»، ليضع حداً للشائعات التي تصاعدت في الأيام الماضية تزامناً مع أزمة اللاعب داخل ليفربول.



وبحسب التقرير، شددت إدارة الهلال على أنها لا تخطط لإبرام صفقات كبرى في يناير، وأن الأولوية داخل النادي هي الحفاظ على الاستقرار الفني، دون الدخول في تعاقدات قد تؤثر على توازن الفريق خلال مرحلة حاسمة من الموسم.

وأوضح المصدر أن الحديث عن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في الشتاء «مبالغات إعلامية»، مؤكداً أن أي صفقة بهذا الحجم تحتاج إلى ظروف خاصة لا تتوافر حالياً.



وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه محمد صلاح واحدة من أكثر فترات مسيرته توتراً، بعد استبعاده من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، وما سبق ذلك من خلاف علني مع مدربه أرني سلوت.

وبينما ربطت التقارير بين الأزمة وإمكانية رحيل صلاح مبكراً في يناير، جاء موقف الهلال ليؤكد أن السوق الشتوي ليس بوابة صلاح نحو السعودية. ويرى متابعون أن الهلال فضل تجنب الدخول في صفقات ضخمة خلال يناير، خصوصاً أن الفريق يملك قائمة مستقرة ومكتملة، فيما يفضل النادي دراسة ملف صلاح على المدى البعيد أي عقب نهاية الموسم، وليس في الوقت الحالي.