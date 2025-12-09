«هنقع في نفس الحفرة».. رسالة تحذيرية من شيكابالا لاتحاد الكرة المصري

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، انتقادًا مباشرًا وحادًا لاتحاد الكرة المصري، معتبرًا أن ما حدث لمنتخب مصر في كأس العرب ليس سوى نتيجة طبيعية لسنوات من غياب التخطيط والرؤية، ومحذرًا: «هنقع في نفس الحفرة كل مرة… ومفيش حاجة هتتغير».

وخلال ظهوره التليفزيوني، تساءل شيكابالا بصوت الجماهير: «استفدنا إيه من البطولة العربية؟»، وأكد أن المنتخبات المصرية المشاركة في البطولات سواء الشباب أو المنتخب الثاني تعرضت لخسائر متتالية دون أن تحقق أي مكسب فني أو تنظيمي، والجماهير كانت أكثر حماسًا من المسؤولين أنفسهم.

وشدد شيكابالا على أن الصورة التي ظهر بها منتخب مصر في البطولة لا تليق باسم البلد ولا بتاريخها الكروي، مضيفًا: «هو ده منتخب مصر اللي عايزين الناس تتفرج عليه؟».

ويرى شيكابالا أن الأزمة ليست في اللاعبين فقط، بل في المنظومة التي لم تهيئ المنتخب بالشكل الصحيح، معتبرًا أن المسؤولين عن الكرة في مصر «لم يقدموا أي جديد»، وأن كل ما يحدث يعكس دورة فشل تتكرر دون أي محاولة حقيقية للتغيير أو التطوير.

وختم رسالته بلهجة قوية، قائلاً: «لو الأمور هتمشي كدة… مفيش حاجة هتتغير، وإحنا هنفضل نقع في نفس الحفرة».

وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس العرب من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار بعدما تعادل مع الكويت 1/1 ثم الإمارات 1/1 وتلقى خسارة ثقيلة من الأردن 0/3.