علي صالح: منتخبنا جاهز لربع نهائي كأس العرب



أعرب علي صالح قائد منتخبنا الوطني، عن سعادته بفوز منتخبنا على منتخب الكويت 3-1، في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، وحسم المركز الثاني وبطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب عن المجموعة الثالثة. وقال عقب المباراة: «خضنا مباراة صعبة أمام المنتخب الكويتي، والحمد لله أننا تمكنا من الفوز، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، وإن شاء الله نكمل في البطولة، وأشكر جمهورنا على دعمهم ومساندتهم اليوم، وننتظرهم الجمعة، في مباراتنا بالدور ربع النهائي».



وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة على أرض الملعب، وكان لي شرف المشاركة في اللقاء، وإسعاد الجمهور بفوز مهم، ونؤكد من الآن جاهزيتنا للدور ربع النهائي بصرف النظر عن هوية المنافس، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق كما حدث اليوم، ونواصل إسعاد جمهورنا».

فيما قال نيكولاس خيمينيز لاعب منتخبنا الوطني وصاحب الهدف الثالث: «سعيد بالفوز، وأشكر الجمهور على مساندتنا، وأسرتي على دعمي في البطولة، وأتمنى الوصول إلى أبعد درجات المنافسة في كأس العرب».