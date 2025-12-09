كوزمين: منتخبنا الوطني حقق المطلوب أمام الكويت



أعرب الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني، عن فخره بأداء وفوز لاعبي «الأبيض» على المنتخب الكويتي 3-1، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، وقال: «حققنا في المباراة المطلوب وما خططنا له، ونتطلع إلى الخطوة المقبلة في الدور ربع النهائي»، وأضاف: «بدأنا مواجهة الكويت بشكل جيد، وقدمنا أداءً قوياً، ونجحنا في تسجيل هدفين سريعين، وبعدها تلقينا هدفاً بنفس الطريقة في مبارياتنا الأخيرة، والمهم أننا حققنا الفوز، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، والآن طوينا صفحة لقاء الكويت، ونفكر في لقاء الدور ربع النهائي، ونتمنى أن نحقق الفوز لنواصل طريقنا في البطولة العربية، وإسعاد جمهور الإمارات».



في المقابل، قال البرتغالي هيليو سوزا، مدرب الكويت: «بدأنا المباراة بشكل جيد حتى تلقينا هدفين سريعين من الإمارات نتيجة بعض الأخطاء، وحاولنا العودة في الشوط الثاني، وكنا قريبين بعدما سجلنا هدفنا وقلصنا الفارق قبل تسجيل الإمارات الهدف الثالث. لاعبو الكويت قدموا أقصى ما لديهم، ولكننا نحتاج إلى التطور خلال المرحلة المقبلة، وسيكون علينا المزيد من العمل لبناء منتخب قوي للمستقبل».