«الأبيض» يهزم شقيقه الكويتي بالثلاثة ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب



استحق المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب، بفوزه على المنتخب الكويتي 3-1، وسجل أهداف «الأبيض» يحيى الغساني هدفين في الدقيقتين 16 من ركلة جزاء و18، ونيكولاس خيمينيز في الدقيقة 66، وأحرز هدف الكويت، فهد الهاجري في الدقيقة 60 من عمر مباراتهما على استاد 974 مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من البطولة المقامة في قطر، والتي شهدت أيضاً، طرد لاعب الكويت سلطان العنزي في الدقيقة 55.



ولحق منتخبنا بعدما حسم المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالمنتخب الأردني الذي كان قد حسم المركز الأول وبطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثالثة بعد الجولة الثانية، وعزز تفوقه بتحقيقه العلامة الكاملة والوصول إلى 9 نقاط مساء اليوم، بفوزه على المنتخب المصري بثلاثة أهداف نظيفة على استاد البيت، ليحل المنتخبان المصري والكويتي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين ونقطة واحدة بالترتيب، ويودعان البطولة العربية.



ومن المقرر أن يلتقي يوم الجمعة المقبل، منتخبنا مع متصدر المجموعة الرابعة، والمنتخب الأردني مع ثاني المجموعة الرابعة، في ختام الدور ربع النهائي للبطولة العربية، والذي يشهد يوم الخميس المقبل، مباراتي المغرب مع سوريا، والسعودية مع فلسطين.



وقدم منتخبنا أداء هو الأفضل في مواجهاته الأخيرة، وافتتح منتخبنا التسجيل في الدقيقة 16، عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح يحيى الغساني، والذي حصل على الركلة بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من الكويتي أحمد الظفيري، وعزز الغساني تقدمنا بهدف شخصي ثاني سريع في الدقيقة 18، بعد كرة وصلته من تمريرة داخل منطقة الجزاء الكويتية، ليسددها قوية لحظة خروج الحارس الكويتي خالد الرشيدي.



وتلقى المنتخب الكويتي ضربتين موجعتين في الدقائق الأولى للشوط الثاني، بعدما أجرى تغييراً اضطرارياً بخروج خالد الفضلي للإصابة في الدقيقة 50، ونزول حسن حمدان، ثم طرد لاعبه سلطان العنزي في الدقيقة 55، بعد تدخل من تقنية الفيديو، وسجل «الأزرق» الكويتي هدفاً من خطأ يتكرر من منتخبنا كثيراً في مبارياته الأخيرة، عندما لعبت كرة عرضية ساقطة من ركلة حرة، وقابلها فهد الهاجري برأسية قوية في شباك حمد المقبالي في الدقيقة 60.



واستعاد منتخبنا الوطني تفوقه مجدداً بهدف ثالث في الدقيقة 66، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدم نيكولاس خيمينيز، وأجرى مدرب منتخبنا أولاريو كوزمين، تغييراً سريعاً بعد الهدف الثالث لتدعيم خط الوسط، بنزول يحيى نادر، وخروج برونو أوليفيرا في الدقيقة 68.



وتوالت التغييرات ليحكم «الأبيض» سيطرته على الدقائق الأخيرة، وينجح في الحفاظ على تفوقه، ويحسم بطاقة التأهل الثانية للمجموعة الثالثة.