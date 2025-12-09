الشرطة تداهم مقرّ الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي

داهمت السلطات الأرجنتينية، الثلاثاء، مقرّ الاتحاد الوطني لكرة القدم وعدداً من الأندية الكبرى، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بعمليات غسل أموال، وفق لما كشفه مصدر في الشرطة.

وقال المصدر إن عناصر الأمن نفّذوا 30 مداهمة متزامنة بأمر قضائي، شملت مكاتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في جنوب بوينس آيريس، إضافة إلى أندية من بينها راسينغ كلوب، سان لورينزو، إنديبنديينتي وبانفيلد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن القضاء الأرجنتيني يحقق في الحسابات المالية لشركة "سور فينانزاس"، الراعي لعدة أندية في البلاد وكذلك لمنتخب الأرجنتين في عام 2024، والمشتبه في تورطها في عمليات مشبوهة.