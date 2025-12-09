ابتسامة ثم وعد ثم عودة.. صحفي ليفربول يرصد لحظات لم يتوقعها مع صلاح

روى الصحفي البريطاني بول غورست كواليس لقائه مع محمد صلاح، اللقاء الذي تحول لاحقًا إلى الشرارة التي فجرت الخلاف بين النجم المصري ومدربه أرني سلوت، بعد التصريحات التي أدلى بها صلاح في المنطقة المختلطة.

وفي ليلة بدت عادية داخل أروقة ملعب «إيلاند رود» معقل نادي ليدز، وجد غورست نفسه أمام موقف غير مألوف، فالصحفي الذي اعتاد أن يسمع من صلاح في 99 مرة من أصل 100 عبارة «ليس اليوم» عقب الطلب منه إجراء لقاء، وجد هذه المرة ردًا مختلفًا.. ابتسامة، ثم وعد، ثم عودة لم يكن يتوقعها.

ورغم غياب صلاح عن المشاركة في مواجهة ليدز، توقف في المنطقة المختلطة وأثار دهشة الصحفي، وقال غورست: «سألته هل لديك دقيقتان؟ وفي العادة يكتفي بابتسامة ويغادر، لكن هذه المرة قال سأذهب للاستحمام وأعود».

ورغم الشكوك الكبيرة في احتمال عودته، قرر الصحفي الانتظار، وبعد نحو 10 أو 15 دقيقة، عاد صلاح بالفعل، ليجد ستة صحفيين بانتظاره ويبدأ معهم حديثًا قصيرًا لم يكن مخططًا له.

وكانت تلك التصريحات، التي جاءت نتيجة هذا التوقف غير المتوقع، قد تسببت في تصاعد الخلاف بين صلاح وسلوت، قبل أن يتخذ المدرب قرارًا مثيرًا باستبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.