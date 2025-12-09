فاركو يستدعي محمد صلاح بـ«بلاغ عاجل» قبل مواجهة «المقاولون»

في لقطة طريفة قبل ساعات من مواجهة «المقاولون العرب» ببطولة كأس الرابطة، لجأ نادي فاركو إلى تدوينة ساخرة موجهة إلى النجم المصري محمد صلاح، في لقطة تعكس روح الدعابة المعتادة في الكرة المصرية على مواقع التواصل.

وكتب النادي عبر حساباته الرسمية: «يا محمد ارجع البلد بسرعة عندنا بطولة مهمة وعايزين حد يتصرف فيها»، مرفقاً المنشور بصورة لملعب شعبي وتلفزيون أعلى أحد الأسطح يظهر عليه وجه صلاح، في محاولة لخلق حالة من الجذب قبل اللقاء.

وجاء المنشور بوصفه مزحة خفيفة قبل المباراة المقررة على استاد حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، في مواجهة يأمل خلالها فاركو تحقيق نتيجة إيجابية تجعله يكمل مشواره في البطولة.

ولاقت الرسالة تفاعلاً واسعاً من الجماهير، التي ربطت الدعابة بأزمة صلاح الأخيرة مع مدربه أرني سلوت، خصوصاً أن حساب فاركو اعتاد استغلال الترند بذكاء، مستفيداً من حالة الجدل الدائر حول النجم المصري في الأيام الأخيرة.