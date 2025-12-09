«مو مر من هنا».. الدوري الإيطالي يذكر العالم بقيمة صلاح

في الوقت الذي يتصدر فيه اسم محمد صلاح الإعلام بسبب أزمته الأخيرة مع مدربه في ليفربول أرني سلوت، اختار الدوري الإيطالي أن يوجه رسالة مختلفة تمامًا، تؤكد أن قيمة النجم المصري لم تهتز، وأن أثره في الملاعب الأوروبية باقٍ.

وجاء منشور حساب الكالتشيو عبر منصة «إكس» ليقول: «دائمًا في الكالتشيو أساطيرنا تأخذ التقدير.. مو صلاح مر من هنا»، في دعم أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعكست هذه الإشارة تقدير الدوري الإيطالي للمسيرة التي قدمها صلاح خلال فترته مع فيورنتينا ثم روما، قبل أن ينتقل إلى ليفربول ويصبح أحد أبرز نجوم العالم وأكثرهم تأثيرًا.

وجاء توقيت الرسالة وسط أزمة داخلية يعيشها صلاح في ليفربول، وما صاحبها من قرارات أبرزها استبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وتنوعت ردود الفعل على المنشور؛ فهناك من اعتبره رسالة وفاء للاعب صنع لحظات مميزة في الكالتشيو، بينما رأى آخرون أنه تلميح لاحتمال عودة صلاح إلى الدوري الإيطالي الذي شهد انطلاقته الأوروبية الحقيقية، وبغض النظر عن التأويلات، يبقى واضحًا أن اسم محمد صلاح لا يزال راسخًا في الذاكرة الإيطالية، وأن مكانته محفوظة.