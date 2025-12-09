ألونسو يوضح موقفه من تدريب ليفربول



في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول مستقبل تشابي ألونسو مع ريال مدريد، خرج المدرب ليحسم واحدة من أكثر القضايا تداولاً في الأيام الأخيرة، بعدما تحدث بصراحة عن الأنباء التي تربطه بتدريب ليفربول، مؤكداً أن تركيزه الكامل ينصب حالياً على ريال مدريد، وأن أي حديث عن مستقبله خارج النادي "لن يكون مطروحاً إلا بشروط واضحة".



وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، قال: هذا هو مكاني الآن، هنا أريد أن أكون. وأضاف أنه يتعامل مع الضغوط الحالية بهدوء، رغم تراجع النتائج والخسارة الأخيرة أمام سيلتا فيغو.

ورفض ألونسو تماماً الدخول في دوامة الحديث عن تدريب ليفربول، مشيراً إلى أنه لم يجرِ أي تواصل رسمي، وأن الأولوية القصوى بالنسبة له هي تصحيح مسار ريال مدريد في المرحلة الحاسمة من الموسم، خصوصاً مع تعدد الإصابات ونقص الخيارات الدفاعية قبل مواجهة السيتي.



وأكد المدرب أن دعم الإدارة ما زال حاضراً، وأن علاقة اللاعبين بالجهاز الفني لم تتأثر بما يثار حول مستقبله، موضحاً أن الفريق متحد ويؤمن بقدرته على الخروج من فترة الاهتزاز الحالية. كما أوضح أن مباراة مانشستر سيتي ستكون اختباراً مهماً، ليس فقط لردة فعل الفريق، بل لإعادة الثقة داخل غرفة الملابس وجماهير البرنابيو، في ليلة قد تحدد الكثير من مستقبله مع النادي.

وفي النهاية، ترك ألونسو الباب موارباً دون نفي قاطع لإمكانية تدريب ليفربول مستقبلاً، لكنه شدد على أن الحديث في هذا الملف سابق لأوانه، وأن أي خطوة من هذا النوع «مرتبطة بظروف معينة» قد لا تكون متاحة الآن.