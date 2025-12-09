رسالة تضامن من مصر لليفربول: «اللي يزعل صلاح نزعله»



في خضم الأجواء المشحونة التي تحيط بمحمد صلاح داخل ليفربول، خرج سعد سمير، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، ليقدم واحدة من أكثر رسائل الدعم المباشرة لنجم منتخب مصر، مؤكداً أن شخصية صلاح القوية وعقليته الاحترافية هما السلاح الحقيقي لعبور الأزمة الحالية، ومشدداً على أن أي إساءة له تعد مساساً بمكانته لدى الجماهير المصرية التي تضعه في مكانة استثنائية.



وقال سعد سمير في تصريحاته: «محمد صلاح يمتلك شخصية قوية، والعقلية هي التي ستقوده للخروج من هذه الأزمة.. واللي يزعله نزعله»، في إشارة واضحة إلى حجم الدعم الذي يحظى به نجم ليفربول داخل بلده وبين زملائه في الكرة المصرية.



وجاءت كلمات سعد سمير في توقيت يشهد توتراً كبيراً داخل ليفربول، عقب استبعاد صلاح من مواجهة إنتر ميلان، وما تبعه من تصريحات لمدرب الفريق أرني سلوت حول الخلاف الأخير، الأمر الذي فتح الباب أمام موجة تعاطف واسعة مع اللاعب.



ويواصل محمد صلاح جذب اهتمام الإعلام العالمي بسبب هذا الملف، في وقت ينتظر فيه جمهور ليفربول معرفة ما إذا كان النجم المصري سيدخل في مرحلة جديدة من علاقته بالنادي، أم أن الخلاف سينتهي سريعاً مع عودته للمشاركة في المباريات المقبلة.