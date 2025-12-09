رونالدو «الظاهرة» يستعرض مهاراته في التنس مع ألكاراز



التقى البرازيلي رونالدو نازاريو ( الظاهرة) والإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً في التنس في ميامي، وقضى النجمان بعض الوقت يتبادلان الضربات على ملعب التنس، يتمازحان ويستعرضان مهاراتهما.



وقد فاجأ نجم كرة القدم العالمية السابق الجميع ببعض الضربات المتقنة، بينما استمتع ألكاراز بالأجواء المرِحة، وانتشر المقطع سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أحبّ المشجعون رؤية أيقونتين من عالمين مختلفين يتشاركان الملعب ويقضيان وقتاً ممتعاً خلال أجواء بطولة ميامي إنفيتيشنال الاستعراضية.



وبعد انتهاء الحصة الترفيهية بينهما، فاجأ رونالدو الجميع عندما أهدى ألكاراز قميصه الشهير رقم 9، الذي ارتداه خلال أبرز محطات مسيرته، وأبدى ألكاراز سعادته الكبيرة بهذه الهدية الرمزية.

ونقلت بعض المواقع الإلكترونية أن رونالدو قال لألكاراز إنه يتابع تألقه في التنس، وإنه يرى فيه «موهبة استثنائية ستواصل كتابة التاريخ». وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور الثنائي وهما يتبادلان الهدايا والضحكات، في مشهد جمع بين روح الرياضة والاحترام المتبادل بين أسطورتين تمثلان جيلين مختلفين.



وسينهي ألكاراز /22 عاماً/ عام 2025 في صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعد أن حقق 71 انتصاراً وتوج بثمانية ألقاب ولقبين من البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، ليرفع رصيد ألقابه في بطولات الغراند سلام إلى 6 ألقاب.