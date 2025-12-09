رد غامض من محمد صلاح على مدربه سلوت



أطلق محمد صلاح رداً غامضاً على التصريحات المثيرة لمدربه آرني سلوت بشأن استبعاده من قائمة الفريق قبل مواجهة انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم.

ونشر نجم ليفربول صورة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو في مركز التدريب التابع للنادي، بينما يتواجد باقي الفريق في إيطاليا، نُشرت الصورة بدون تعليق، وتظهر قسم الأوزان الذي يبدو أنه كان يتدرب فيه خلال جلسة تدريبية بين المباريات.



واستبعد صلاح «33 عاماً» من قائمة ليفربول المؤلفة من 19 لاعباً لمواجهة مضيفه إنتر ميلانو، بعد أن قال الدولي المصري إنه أصبح «كبش فداء» لمسيرة الفريق المخيبة مؤخراً. وقال صلاح إنه لم تعد تربطه علاقة بالمدرب الهولندي سلوت، وإن «شخصاً ما» لا يريده في النادي الذي سجل معه 250 هدفاً، وحقق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقباً واحداً في دوري أبطال أوروبا خلال 8 سنوات لا تنسى في ملعب أنفيلد.