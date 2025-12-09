قبل مواجهة ليفربول.. إنتر ميلان لا يسقط في ملعبه أمام الإنجليز

لم تكن يومًا رحلة أي فريق إنجليزي إلى سان سيرو سهلة، فالأرقام تظهر أن إنتر ميلان تحديدًا يمتلك سجلًا استثنائيًا على أرضه أمام أندية البريميرليغ، سجل يدخل به مواجهة ليفربول بثقة، رغم أفضلية التاريخ للريدز في المواجهات المباشرة.

وخاض الفريقان 6 مباريات في مختلف البطولات، كانت الكفة خلالها تميل لصالح ليفربول الذي حقق 4 انتصارات مقابل فوزين لإنتر، دون أي تعادل بينهما، لكن النيراتزوري يملك أفضلية خاصة على ملعبه تاريخيًا؛ إذ لم يخسر في آخر 18 مباراة أوروبية خاضها على أرضه، كما فاز في آخر 4 مباريات لعبها في دوري الأبطال أمام فرق إنجليزية.

وتبدو مواجهة اليوم بين إنتر وليفربول مختلفة في كل ظروفها، فالريدز يدخلها وسط ضغوط فنية ونتائج متذبذبة، بينما يخوض إنتر المباراة بعد سلسلة انتصارات محلية، رغم خسارته الأخيرة في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد.

ويبحث ليفربول عن نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية، خصوصًا أن مواجهة سان سيرو تمثل اختبار شخصية للفريق، وتكشف الأرقام أن ليفربول سجل 8 أهداف في شباك إنتر عبر تاريخ المواجهات، مقابل 5 فقط للنيراتزوري.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب دوري الأبطال برصيد 12 نقطة جمعها من 5 مباريات، فيما يتواجد ليفربول في مركز لا يليق بتاريخه، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط حصدها من 5 مباريات في مرحلة الدوري الجديدة للبطولة.

وتنص لوائح النظام الحديث لدوري أبطال أوروبا على تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين ملحقًا مرهقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.