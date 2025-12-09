يزن النعيمات يعلن الاتفاق.. الأهلي يقترب من أولى صفقاته الشتوية

في خطوة تعزز تحركات الأهلي المصري في سوق الانتقالات، أعلن الأردني يزن النعيمات لاعب العربي القطري توصله لاتفاق رسمي يقربه من ارتداء القميص الأحمر، ليصبح أولى صفقات الفريق المحتملة في الميركاتو الشتوي، بانتظار حسم التفاصيل بين الناديين.

وكشف النعيمات، نجم منتخب الأردن، خلال ظهور تليفزيوني، أنه اتفق بالفعل على كل بنود العقد الشخصية مع الأهلي، مؤكدًا أن الخطوة المتبقية تتمثل في التفاهم بين الأهلي والعربي لإتمام الصفقة خلال انتقالات يناير 2026.

ويمتد عقد المهاجم الأردني مع العربي القطري حتى صيف 2027، لكن تحركات الأهلي في الأسابيع الماضية وضعت اللاعب على رأس أولويات الفريق، خاصة بعد تألقه في كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، حيث ساهم بتسجيل هدف وصناعة آخر بعد جولتين فقط من دور المجموعات.

وأشار النعيمات إلى أن رغبته واضحة في الانتقال إلى الأهلي، معتبرًا أن التجربة تمثل خطوة مهمة في مسيرته، فيما تنتظر جماهير القلعة الحمراء حسم الملف بشكل رسمي مع اقتراب فترة القيد الشتوي.