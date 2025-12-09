سلوت يفتح باب العودة أمام محمد صلاح

فتح الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول نافذة جديدة في مسار العلاقة المتوترة مع محمد صلاح، بعدما أكد أن استبعاد النجم المصري من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان لا يعني نهاية الرحلة بين الطرفين، مشددًا على أنه يؤمن دائمًا بوجود فرصة للعودة، وأن علاقته بصلاح لم تنهر في أي لحظة.

ورغم لهجته الهادئة، حرص سلوت على توصيل رسائل واضحة حول حدود النظام داخل ليفربول، وكيف ينبغي التعامل مع التصريحات العلنية التي أثارت الأزمة الأخيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل موقعة أنتر ميلان، أوضح سلوت أنه عادة ما يتحلى بالهدوء والاتزان، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أنه ضعيف، في إشارة صريحة إلى أن الانضباط يظل فوق الجميع داخل ليفربول.

وأضاف المدرب أن غياب أي لاعب عن المباريات وارد، وأن ما حدث مع صلاح ليس المرة الأولى ولن يكون الأخيرة، مؤكدًا أن قراراته تتخذ بما يخدم مصلحة الفريق.

وتحدث سلوت مطولًا عن خلفيات قرار الإبعاد، موضحًا أنه علم بتصريحات صلاح بعد مباراة ليدز وشعر بأنها مفاجئة، ما دفع النادي إلى الرد من خلال خطوة عدم ضمه لقائمة إنتر، كما كشف أنه لم يتواصل كثيرًا مع اللاعب بعد الواقعة، لكنه نفى تمامًا أن يكون قد شعر بوجود شرخ في العلاقة بينهما.

وأكد المدرب الهولندي أن صلاح قدم التزامًا كبيرًا في المران، وأن الباب ما زال مفتوحًا أمام مشاركته مستقبلًا، بشرط العودة إلى إطار العمل الجماعي وعدم تجاوز الخطوط التي وضعها النادي.