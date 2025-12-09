حركة بسيطة وضجة كبيرة.. جورجينا تحتفي بنجاح ميسي مع إنتر ميامي

لم تكن ضغطة إعجاب عادية على منصة «إنستغرام»، بل شرارة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لحظات، بعدما فاجأت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجماهير بوضع إعجاب على صورة لغريمه التقليدي ليونيل ميسي وهو يحتفل بإنجازه الجديد مع إنتر ميامي، لتفتح بابًا واسعًا للتأويلات حول ما إذا كانت خطوة عفوية أم رسالة تقدير لنجم كرة القدم الأرجنتيني رغم المنافسة التاريخية بينه وبين رونالدو.

ورغم أن التفاعل جاء على منشور لزوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، بعد تتويج إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي عقب الفوز 3-1 على فانكوفر وايت كابس، فإن الضجة التي صاحبت الفعل كانت مفاجئة، بسبب المنافسة القوية بين اللاعبين على مدار السنوات الماضية.

وقدم ميسي مباراة استثنائية، إذ صنع هدفين ليرفع رصيده إلى 407 تمريرات حاسمة في مسيرته، محافظًا على حضوره الأسطوري داخل الملعب حتى بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي، وجاء الهدف الأول لميامي عبر خطأ من إيدير أوكامبو، قبل أن يقلص الكندي علي أحمد الفارق، لكن الفريق عاد ليتقدم بتمريرة رائعة من ميسي إلى رودريغو دي بول، ثم تمريرة حاسمة أخرى إلى تاديو أليندي، ليحسم اللقب.

واعتبر البعض إعجاب جورجينا لفتة تعكس روحًا رياضية تقدر الإنجاز بعيدًا عن ثنائية المنافسة بين رونالدو وميسي، في حين رأى آخرون أنه تصرف غير متوقع قد لا يلقى قبولًا لدى جماهير رونالدو المتعصبة.

وأكدت تقارير عالمية أن ما حدث يعد تقديرًا لنجاح رياضي لا أكثر، ولا يحمل أي دلالات تتعلق بعلاقة جورجينا برونالدو، خاصة أن المنافسة بين ميسي ورونالدو بقيت دائمًا داخل المستطيل الأخضر، بعيدة عن العلاقات الشخصية لعائلتيهما.