احتفال غير تقليدي… مرموش وخطيبته يلفتان الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية

بشكل خارج عن المألوف، خطف نجم مانشستر سيتي عمر مرموش وخطيبته جيلان الجباس الأضواء بعدما ظهرا في جلسة تصوير مستوحاة من روح الثمانينيات فوق فلوكة بنهر النيل، في احتفال حمل طابعًا مصريًا أصيلًا جذب تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل مرموش بخطوبته بطريقة مميزة خطفت أنظار الجماهير، إذ ظهر رفقة خطيبته وسط أجواء هادئة على النيل، بينما جاءت الإطلالات بتصميم كلاسيكي يعيد للذاكرة أجواء الزمن الجميل.

ولاقت خطوة مرموش تفاعلًا كبيرًا من الجمهور المصري والعربي، الذي عبر عن إعجابه ببساطة الفكرة وتميزها، خصوصًا مع اعتماد تفاصيل مستوحاة من جلسات التصوير القديمة التي تحمل دفء الماضي.