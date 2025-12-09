قبل مواجهة إنتر.. سلوت يحمل صلاح مسؤولية انفجار الأزمة ويبرر قرار الإقصاء

لم ينتظر مدرب ليفربول أرني سلوت كثيرًا للرد على تصريحات النجم المصري محمد صلاح، فبعد أيام مشتعلة داخل جدران أنفليد بسبب التصريحات التي أطلقها اللاعب، خرج سلوت ليحمله مسؤولية انفجار الأزمة، مؤكدًا أن استبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا جاء كقرار ضروري لحماية غرفة الملابس وإعادة الانضباط داخل الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، كشف سلوت أن صلاح تجاوز الخط بتصريحاته العلنية عقب التعادل أمام ليدز يونايتد، معتبرًا أن اللاعب يملك الحق في الشعور بالانزعاج، ولكن ليس من حقه إعلان ذلك أمام الجمهور، مؤكدًا أن النادي لم يجد وسيلة للتعامل مع الموقف سوى إخباره بعدم السفر مع البعثة.

وأوضح المدرب أن قرار الاستبعاد كان نتاجًا لاجتماعات داخلية أعقبت تصريحات صلاح التي فاجأت الجهاز الفني، قائلاً إن العلاقة بينهما لم تكن سيئة قبل تلك اللحظة، وإن صلاح كان ملتزمًا في التدريبات ويحظى باحترام الجميع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الانضباط هو الأساس داخل ليفربول مهما كان اسم اللاعب.

وأشار سلوت إلى أنه تحدث مع صلاح مرتين قبل مباراة ليدز، لكنه لم يتحدث معه بعدها بسبب طبيعة التصريحات، ليتخذ النادي موقفًا رسميًا تجاه الأمر، كما أكد أن عودة صلاح للمشاركة مجددًا أمر ممكن لكنه مشروط بإعادة ضبط الأمور داخليًا وعدم تكرار ما وصفه المدرب بالخروج عن القواعد.