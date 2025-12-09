6 منشورات تجر لاعبًا إنجليزيًا سابقًا إلى السجن

لم يتوقع جوي بارتون، اللاعب الإنجليزي السابق، أن تتحول عدة تغريدات عبر منصة «إكس» إلى قضية تنتهي بحكم بالحبس مع وقف التنفيذ، بعد أن اعتبرت المحكمة أن ما كتبه تجاوز حرية التعبير ودخل في نطاق الإساءة المتعمدة والتسبب بالضرر.

وقضت محكمة ليفربول بسجن بارتون لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا، بعد إدانته بإرسال رسائل إلكترونية مسيئة للغاية بحق المذيع البريطاني جيريمي فاين والمحللتين الرياضيتين لوسي وارد وإيني ألوكو.

وأكدت هيئة المحلفين أن بارتون استخدم عبارات جارحة قارنت بين وارد وألوكو وبين القاتلين المتسلسلين فريد وروز ويست، بينما هاجم فاين بوصف اعتبرته المحكمة إساءة خطيرة، وزعم أنه سيبلغ الشرطة في حال رؤيته قرب مدرسة.

كما ألزمت المحكمة بارتون، البالغ من العمر 43 عامًا، بدفع 23,419 جنيهًا إسترلينيًا تكاليف للمقاضاة، مؤكدة أن منشوراته الستة تجاوزت الحد الفاصل بين حرية الرأي والجريمة.

ويعد بارتون من اللاعبين المعروفين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لعدة أندية بارزة، قبل أن تتحول مسيرته خارج الملاعب إلى سلسلة من الجدل والمشاكل القانونية.