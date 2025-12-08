عُمان تسدل الستار على مشوارها في كأس العرب بانتصار شرفي

بأداء اتسم بالندية وروح المثابرة، اختتم المنتخب العُماني مشاركته في كأس العرب 2025 بفوز شرفي على جزر القمر بنتيجة 2-1، في مواجهة جمعت المنتخبين بعد أن تأكد خروجهما من الدور الأول، ليغادرا البطولة سويًا رغم محاولة اللحاق بالآمال المتأخرة.

حقق المنتخب العُماني انتصارًا مستحقًا بعدما فرض سيطرته في الشوط الأول، حيث قدم نجمه عصام الصبحي إحدى أفضل مبارياته في البطولة بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 30 و34، ليضع الأحمر العُماني في وضع مريح قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب جزر القمر العودة إلى أجواء اللقاء وتمكن من تقليص الفارق بهدف نصر الدين حميدو في الدقيقة 68، إلا أن محاولاتهم لم تكن كافية لتغيير نتيجة المباراة أو مسار مشاركتهم الأولى في كأس العرب، والتي انتهت بثلاث هزائم أمام المغرب والسعودية وعُمان.

وبهذا الفوز رفع المنتخب العُماني رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثالث خلف المغرب المتصدر (7 نقاط) والسعودية الوصيف (6 نقاط)، أما منتخب جزر القمر فأنهى البطولة بدون أي نقطة، رغم الروح القتالية التي أظهرها في الجولة الأخيرة.

وكان الأحمر العُماني قد بدأ مشواره بالخسارة أمام السعودية بنتيجة 1-2، قبل أن يكتفي بتعادل سلبي مع المغرب، ليأتي الانتصار أمام جزر القمر كمسك ختام لمشاركة لم تخل من اللمحات الإيجابية رغم عدم التأهل.