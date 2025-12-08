المغرب يكتب تأهلًا مثاليًا في كأس العرب والسعودية ترافقه

في ليلة كروية مميزة على ملعب لوسيل، خطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد فوز ثمين على السعودية بهدف دون رد، في مباراة شهدت فرصًا ضائعة، وقرارات تحكيمية مثيرة للجدل، قبل أن يخرج المنتخبان معًا إلى الدور التالي، كل بطريقته.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر كريم البركاوي في الدقيقة 11، بعدما استغل خطأ دفاعيًا سعوديًا ونجح في ترجمة تمريرة طارق تيسودالي داخل منطقة الجزاء، مسددًا الكرة بدقة في الشباك، ليمنح أسود الأطلس التقدم المبكر والسيطرة على القمة.

ومع بداية اللقاء، كانت السعودية الأقرب لافتتاح التسجيل، حين ارتقى مران هوساوي عاليًا وسدد رأسية ارتطمت بالعارضة وحرمت الأخضر من هدف محقق كان كفيلًا بتغيير مجرى المواجهة.

وبعد دقائق، احتسب الحكم ماريو سكوبار ركلة جزاء للسعودية بعد عرقلة فراس البريكان داخل المنطقة عقب العودة لتقنية الفيديو، إلا أن عبد الله الحمدان أهدرها بتسديدة علت العارضة.

وفي الوقت نفسه، واصل المغرب ضغطه المنظم عبر الثلاثي البركاوي وتيسودالي وأمين زحزوح، بينما اعتمد المنتخب السعودي على الهجمات المرتدة ومحاولات الشهري والعبود دون جدوى أمام صلابة الدفاع المغربي.

وبفوز المغرب، ارتفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد السعودية عند 6 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل المنتخبان معًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة.