ضربة موجعة لـ«أسود الرافدين».. العراق يخسر هدافه أمام الجزائر



في ضربة موجعة قبل موقعة حاسمة ببطولة كأس العرب، أكد جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق غياب المهاجم المخضرم أيمن حسين عن مواجهة الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب، ليخوض منتخب أسود الرافدين واحدة من أصعب مبارياته دون هدافه الأول وأحد أبرز عناصره الهجومية.



وخلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، كشف أرنولد أن إصابة قوية في الفخذ ستبعد أيمن حسين عن مواجهة الجزائر، مشيراً إلى أن مشاركته بالبطولة باتت مرهونة بوصول العراق إلى المباراة النهائية فقط، وقال المدرب: «أيمن حسين لن يتمكن من المشاركة في مباراة غد أمام الجزائر، ولن يشارك معنا إلا إذا نجحنا في الوصول للنهائي».



وأضاف أرنولد إن اللاعب يحتاج للراحة والعلاج الكامل لتجنب تفاقم إصابته، مؤكداً أن غيابه يمثل خسارة كبيرة للمنتخب، وخاصة أنه يعد ورقة هجومية مؤثرة، كما أعلن المدرب غياب شيركو كريم أيضاً عن بقية المباريات بسبب الإصابة، ما يزيد من تعقيد مهمة العراق قبل لقاء صعب أمام الجزائر.



ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الجزائري على استاد خليفة الدولي، غداً الثلاثاء، في لقاء ينطلق عند التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة في ظل اشتداد المنافسة على بطاقات العبور.

وتعد مباراة العراق والجزائر من أبرز مواجهات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب، إلا أن أسود الرافدين سيدخلونها بغيابات مؤثرة قد تلقي بظلالها على الأداء الهجومي، فيما يعول أرنولد على الخيارات المتاحة لتعويض خسارة اثنين من عناصره الأساسية.